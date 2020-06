A través de la pantalla

La Mini Galeria Virtual Los objetos... compuesta por imágenes de la artista Victoria Poirier se inaugura hoy, a las 19, en el Instagram del CEC @cec_rosario y podrá verse completa en www.cecrosario.gob.ar. "Es –creo– innegable la potencia estética de las imágenes que produce Victoria Poirier en esta serie. Pero. Eso no nos asegura que estemos en terreno conocido (aunque creamos que sí). Lo atractivo (¿bello?) de estas imágenes reside en la percepción 'contradictoria' que pueden provocar", escribe Roberto Echen, curador de artes visuales CEC, sobre el trabajo de Poirier, diseñadora multidisciplinar. Sobre el ciclo en su modalidad virtual, Echen adelantó a quienes se asomen: "No caminaremos deteniéndonos (más o menos tiempo) en cada imagen (tal vez no en todas). Sin embargo. MiniGalería continúa. Esto que estamos haciendo en tiempos de “cuarentena” no aparece como el doble (sustituto sin resquicio) de aquella".