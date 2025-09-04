La histórica línea 90 de colectivos dejó de circular por la Ciudad de Buenos Aires a partir de una disposición del Gobierno local, que determinó la unión de ese servicio con la línea 151 y, en consecuencia, una reorganización de cuatro ramales.
Según precisó el GCBA, se "fusionarán las líneas 90 y 151" y se conformarán "cuatro ramales de para la 151", con el objetivo de "mejorar la eficiencia y la operatividad del servicio". Los cuatro ramales son:
- Ramal A: Constitución — Saavedra
- Ramal B: Barrio 21/24 — Saavedra
- Ramal C: Constitución — Concepción Arenal y Álvarez Thomas
- Ramal D: Constitución — Plaza Miserere
El comunicado indica que las paradas de colectivo en la zona de Constitución fueron modificadas: "estarán sobre Brasil y no sobre Gral. Hornos".
Al respecto de la frecuencia de los servicios, el Gobierno porteño precisó:
- Recorrido A: tendrá una frecuencia de entre 7 y 10 minutos por colectivo, con intervalos máximo y mínimo durante las horas pico.
- Recorrido B: un colectivo mínimo cada 15 minutos y un máximo cada 11, y funcionará de 4 a 23 horas.
- Recorrido C: un colectivo mínimo cada 15 minutos y un máximo cada 11, y funcionará de 4 a 23 horas.
- Recorrido D: circulará con una frecuencia de entre 6 y 8 minutos por colectivo.
En tanto, la gestión porteña compartió alternativas de viajes para los servicios que conectan el antiguo recorrido de la línea 90. Puntualmente, respecto del tramo comprendido entre Villa Crespo y Villa Devoto recomendó:
- Línea 78
- Línea 87
- Línea 123
- Línea 176 (sólo ramales que circulan por Av. San Martín
- Estación Devoto FFCC Urquiza (conexión con estación Federico Lacroze)
En tanto, para el tramo comprendido entre Villa Urquiza y Villa Devoto sugirió:
- Línea 114
- Línea 107
Finalmente, para el tramo comprendido entre Villa Urquiza y Chacarita apuntó: