La histórica línea 90 de colectivos dejó de circular por la Ciudad de Buenos Aires a partir de una disposición del Gobierno local, que determinó la unión de ese servicio con la línea 151 y, en consecuencia, una reorganización de cuatro ramales.

Según precisó el GCBA, se "fusionarán las líneas 90 y 151" y se conformarán "cuatro ramales de para la 151", con el objetivo de "mejorar la eficiencia y la operatividad del servicio". Los cuatro ramales son:

Ramal A : Constitución — Saavedra

: Constitución — Saavedra Ramal B : Barrio 21/24 — Saavedra

: Barrio 21/24 — Saavedra Ramal C : Constitución — Concepción Arenal y Álvarez Thomas

: Constitución — Concepción Arenal y Álvarez Thomas Ramal D: Constitución — Plaza Miserere

El comunicado indica que las paradas de colectivo en la zona de Constitución fueron modificadas: "estarán sobre Brasil y no sobre Gral. Hornos".





Al respecto de la frecuencia de los servicios, el Gobierno porteño precisó:

Recorrido A : tendrá una frecuencia de entre 7 y 10 minutos por colectivo, con intervalos máximo y mínimo durante las horas pico.

: tendrá una frecuencia de entre 7 y 10 minutos por colectivo, con intervalos máximo y mínimo durante las horas pico. Recorrido B : un colectivo mínimo cada 15 minutos y un máximo cada 11, y funcionará de 4 a 23 horas.

: un colectivo mínimo cada 15 minutos y un máximo cada 11, y funcionará de 4 a 23 horas. Recorrido C : un colectivo mínimo cada 15 minutos y un máximo cada 11, y funcionará de 4 a 23 horas.

: un colectivo mínimo cada 15 minutos y un máximo cada 11, y funcionará de 4 a 23 horas. Recorrido D: circulará con una frecuencia de entre 6 y 8 minutos por colectivo.

En tanto, la gestión porteña compartió alternativas de viajes para los servicios que conectan el antiguo recorrido de la línea 90. Puntualmente, respecto del tramo comprendido entre Villa Crespo y Villa Devoto recomendó:

Línea 78

Línea 87

Línea 123

Línea 176 (sólo ramales que circulan por Av. San Martín

Estación Devoto FFCC Urquiza (conexión con estación Federico Lacroze)

En tanto, para el tramo comprendido entre Villa Urquiza y Villa Devoto sugirió:

Línea 114

Línea 107

Finalmente, para el tramo comprendido entre Villa Urquiza y Chacarita apuntó:

Línea 71

Línea 127

Línea 176