La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, expresó hoy que hubo un incremento de casi cuatro veces y media en la cantidad de contagios de coronavirus en la Provincia como consecuencia de la flexibilización de la cuarentena. "El virus circula y nos lo contagiamos mientras circulamos", afirmó la exintendenta de La Matanza.

La funcionaria brindó datos ilustrativos: "Para saber qué está pasando tenemos que ver qué pasaba el 18 de mayo. En la Nación teníamos 8300 casos, hoy tenemos 35.500 casos. En la Provincia teníamos 2700 casos, hoy tenemos más de 15 mil. En la Ciudad de Buenos Aires teníamos 3300 contagiados y hoy tenemos más de 15 mil". Remarcó que "esto sucedió sólo en un mes, de modo que es obvio que la curva está creciendo terriblemente producto de la gran circulación y de las grandes aperturas que se hicieron".

Magario respaldó la decisión del presidente Alberto Fernández de restringir el uso del transporte público solamente a quienes realicen tareas esenciales. "Es fundamental que lo utilicen los esenciales; el resto de las personas no debería circular, no debería poder utilizarlos", estimó, al tiempo que consideró que "no podemos disociar el AMBA entre Conurbano y Ciudad de Buenos Aires: toda apertura que se realiza en un lugar o en el otro produce la circulación viral, ya que mucha gente se traslada desde el Conurbano a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires y después regresa lógicamente a sus domicilios".

La vicegobernadora recordó que en situaciones normales se realizan 29 millones de viajes diarios, que en plena cuarentena se redujeron primero a 9 millones y luego a 7 millones, pero la semana pasada volvió a haber 9 millones de viajes, por lo cual abogó por mayores controles.

Magario subrayó la necesidad de que tanto la Ciudad como la Provincia de Buenos Aires tomen las mismas medidas, porque de lo contrario la población "se confunde y no sabe si puede salir los domingos a pasear o todas las noches a correr".