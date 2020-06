Diego Simeone: "El fútbol debe adaptarse a lo que vive toda la sociedad"

El argentino Diego "Cholo" Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, de la primera división de España, comentó este viernes que si bien jugar a puertas cerradas para el público, entre otras medidas, no es lo ideal, el fútbol "debe adaptarse a lo que vive toda la sociedad" por la crisis que generó la pandemia de coronavirus.



"El fútbol no es esto, es lo que jugábamos anteriormente, pero ahora hay circunstancias a las que acomodarse. Así como en los restaurantes hay que mantener la distancia y sólo puede cenar el 50 por ciento de la gente, en el fútbol no somos la excepción y debemos adaptarnos a lo que vive toda la sociedad", reflexionó Simeone en la rueda de prensa que ofreció en Madrid, según consignaron las Agencias DPA y EFE.



El "Cholo", de 50 años y entrenador del "Atleti" desde diciembre de 2011, analizó la serie de cambios que generó en el fútbol en particular y en la sociedad en general el coronavirus, el día previo a la presentación de su equipo, que mañana recibirá al Valladolid por la fecha 30 de la Liga de España, que lidera el Barcelona de Lionel Messi.



"Se atraviesa un momento especial y debemos acostumbrarnos, el fútbol forma parte de la sociedad y los cambios son a nivel general", añadió Simeone, ex jugador del Atlético de Madrid, entre otros clubes, y del seleccionado de la Argentina.



El Atlético de Madrid marcha en la cuarta posición con 49 puntos (lejos del Barcelona que suma 64) y en su última presentación goleó al Osasuna, en Pamplona, por 5-0, así dejó atrás una serie de tres empates consecutivos.



"El equipo estuvo muy bien, no solo por la cantidad de goles que marcó, sino por a actitud que mostró. El triunfo nos dio fortaleza pero ahora debemos mantener lo que hicimos", concluyó Simeone, quien no reveló si ese sábado en su primer partido como local a puertas cerradas (reanudó la Liga con dos cruces de visitante, en Bilbao y Pamplona) pondrá como titular al delantero argentino Angel Correa.