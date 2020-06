Ajustan control para ingresos a la provincia

El gobernador Omar Perotti firmará en las próximas horas el decreto que establece que las personas que no viven en la provincia y que ingresen desde zonas donde sigue vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio tendrán que cumplir rigurosos 14 días de cuarentena. Además, el gobernador sugirió que, más allá de la entrada en vigencia del decreto, las personas habilitadas dentro de las tareas esenciales que trabajen en lugares con circulación comunitaria, cuando vuelvan, se abstengan de participar de reuniones sociales y que también eviten las salidas. "Esto es lo que queremos, que cada uno empiece a cumplir, sería lo lógico, y también lo vamos a generar en la instancia de reglamentación", señaló Perotti al término del acto que compartió con el intendente Pablo Javkin en el que alumnos de cuarto grado de toda la provincia realizaron la promesa de lealtad a la bandera de forma virtual (ver aparte). "No podemos estar al lado de ese camionero, del viajante, del profesional, viendo qué toca y qué no toca, si guarda la distancia o no, el cuidado de cada uno, en los municipios y comunas, no debe decaer", agregó Perotti. "Las instancias positivas que la provincia viene registrando en los bajos números de contagio lleva a relajar, ese sería el peor error que podamos cometer, hay que estar muy alertas para no tener que volver atrás en alguna fase o de las actividades que hemos recuperado", pidió el gobernador.

Fuentes del gobierno provincial señalaron que quedaban ultimar algunos detalles técnicos del texto del decreto que Perotti firmará en las próximas horas. De todas maneras, el propio mandatario adelantó en una rueda de prensa los puntos más relevantes de una fase en el que se endurecerán los controles para las personas que regresen a Santa Fe. "Es una etapa de fuerte compromiso de cada uno de nosotros, ustedes recordarán que teníamos una exigencia para quienes volvían de otros países. Hoy, la misma exigencia de los 14 días es para todos aquellos que vuelvan de una zona donde sigue vigente el aislamiento y no el distanciamiento", dijo el gobernador.

Consultado sobre las dificultades para llevar adelante los controles, Perotti señaló: "Entramos en la etapa, y lo dijimos en cada una de las etapas que iba generando mayor movilidad, donde se iba recuperando el mayor nivel de actividad, que eso llevaría mucha más gente a la calle. También hay movilidad interna en la provincia y necesidades de provisiones, de abastecimiento, de actividades que en el vínculo tradicional tienen que ir a algunos de los lugares que hoy tienen mayor circulación, allí el resguardo tiene que ser mucho más amplio, se tienen que extremar los cuidados".

Respecto a las posibles sanciones, el mandatario provincial dijo que en las instancias anteriores se realizaba un seguimiento para garantizar el cumplimiento, y se daba intervención a la Fiscalía para actuar en los casos de incumplimiento. "Este decreto va a establecer claramente, para los que vienen, lo mismo que para los que venían del exterior", explicó, para luego recomendar los máximos cuidados a las personas que están autorizadas a realizar una actividad: "Se están cuidando ellos, a sus familias, no podemos sancionar a alguien que está en el cumplimiento de una actividad autorizada".

Por su parte, Javkin dijo que trabajarán con los registros de los trabajadores esenciales que cumplen tareas en otra localidad, para poder realizar un seguimiento. "Es muy sencillo, quien está obligado a trabajar y va a una zona de circulación, no tiene que ir a un bar, a una reunión familiar, no tiene que exponer a la gente que más quiere, debe guardar esos recaudos", planteó el jefe del Palacio de los Leones. "Hemos tenido en los últimos diez casos, donde precisamente la actitud responsable de esas personas dejó ese brote totalmente circunscripto a su propia actividad y se encargó de cuidar a su propia familia, a eso estamos apelando", abundó.

El intendente afirmó que seguirán los controles en el transporte y en los testeos que están realizando en los mercados y en las rutas. "Pero hay un eslabón más, que es quien puede trasladarse porque está autorizado, va a volver y es ahí donde apelamos a esa responsabilidad. En esta fase, el cuidado mayor es no tomar contacto con los lugares donde hay circulación, y cuando esencialmente eso debe hacerse, tomar el recaudo que en la permanencia en la ciudad está en lo que se denomina la fase 1", indicó.

Además, Javkin se refirió a la preocupación de los pasajeros del transporte urbano en las horas pico. "El máximo de pasajeros que tuvimos es el 25 por ciento de un día normal. El sistema transportaba 450 mil pasajeros y en los últimos días fueron 104 mil. Por otro lado hemos cambiado todos los horarios de la ciudad y empezamos a ver en estos días algunos horarios, sobretodo a la mañana, donde existen algunos picos y en algunas líneas. Hemos puesto un botón de alerta de coche lleno y allí es donde estamos reforzando, esas líneas han aumentado el esquema de frecuencias. De ser necesario, vamos a seguir aumentando las frecuencias, y si hiciera falta vamos a establecer un protocolo que limite la cantidad de personas", afirmó el intendente.

El mandatario local señaló que el transporte público está garantizado para el personal esencial, pero están registrando que en las horas picos lo utilizan personas que no son trabajadores esenciales. En ese marco, Javkin apeló a que "se respete, de lo contrario vamos a tener que empezar a establecer controles sobre quién lo utiliza".

Más temprano, y en declaraciones a LT8, la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, advertía que Santa Fe ingresaba en la etapa de picos de contagios de covid-19: a partir del 15 de junio al 15 de julio sabíamos que tenemos una etapa de aumento de casos, lo mismo que a nivel nacional. Debemos ser cada vez más cuidadosos, y más precavidas aquellas personas que vengan de zonas con circulación comunitaria". En vísperas del Día del Padre, la funcionaria pidió que los trabajadores esenciales que regresan a la provincia "eviten socializar".