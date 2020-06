El presidente Domínguez afirmó que tendrán "calendario flexible" Conmebol: sin apuro por retomar la Libertadores y la Sudamericana

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró este viernes que no existe "apuro" por retomar la competencia en las copas Libertadores y Sudamericana, que tendrán un "calendario flexible", posibilitando jugar "un 30 de diciembre o en enero".



Asimismo, el dirigente paraguayo insistió en declaraciones a radio Rivadavia en que la duda gira en torno a la realización de la final única 2020 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, una de las ciudades más golpeadas por el coronavirus en Brasil.



"Es todo un tema, hay que evaluar cómo sigue el virus y su evolución. Nuestro deseo sigue siendo el mismo, de jugar en Sudamérica, pero estamos atados a eso", remarcó Domínguez ante la chance de volver a llevar la final a Europa como ocurrió en 2018, aunque por otra razón, con River-Boca.



"No hay apuro para retomar la competición. Si se tiene que jugar el 30 de diciembre, se jugará; y en enero también. El calendario será flexible y lo primordial siempre será la salud. Junio, julio y agosto será difícil", declaró el titular de Conmebol.



En ese sentido, agregó: "No tengo fechas tentativas. Claro que me gustaría, pero sabemos que el virus está en plena evolución. Estamos trabajando para volver, se va a terminar tanto la Libertadores como la Sudamericana, y se va a comenzar con las Eliminatorias del Mundial, volviendo a la vida normal, pero siempre respetando el ciclo de los virus, un enemigo que no conocemos y que ataca de diferentes maneras".



Tras apuntar que había que confiar en quienes estudiaron las políticas que se tomaron en cada país, Domínguez concluyó: "Hicimos un parate, una pausa; pero quiero que quede claro que el fútbol que va a volver. Tuvimos las ventajas de que nos pasó después de otros países y fuimos prudentes".