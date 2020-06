Listas para aprobar la paridad

La mayoría del Frente Progresista confía que convertirá la paridad de género en ley a la brevedad, pese a no estar de acuerdo con todo el contenido del documento que aprobó la Cámara de Senadores. Es que los legisladores que la semana pasada dieron media sanción unánime a la iniciativa incorporaron una modificación sustancial. La paridad no alcanza a la fórmula de gobernador y vice. No obstante, las bancadas del socialismo y el radicalismo celebraron la aprobación y consideraron que la situación es un “avance”. “No es el proyecto que las mujeres esperábamos”, se sinceró la PS Lionella Cattalini. “Nuestra idea es que la ley salga, es una deuda que tiene la democracia, hay que salir de la ley de cupos”, apuntó la radical Silvana Di Stéfano.

Por unanimidad, y con la ausencia de la única mujer de la cámara, Cristina Berra, el Senado aprobó el jueves la ley que establece paridad.

El texto con media sanción señala que la paridad de género se aplicará en elecciones generales de cargos públicos electivos para la postulación de listas de precandidatos/as y candidatos/os a diputados/as provinciales, concejales/as municipales, miembros de Comisiones Comunales y listas de de candidatos/as a convencionales constituyentes, precandidatos/as a senadores provinciales, designación de ministros/as y secretarios/as de Estado. Además, promueve la paridad en el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura, en la constitución y organización de partidos políticos, y consejos, colegios y asociaciones profesionales.

Diputados ya había aprobado proyectos propios en dos ocasiones, pero la iniciativa nunca pudo sortear los obstáculos que le pusieron los legisladores que responden a los departamentos. En las últimas semanas, el senador de Las Colonias retomó una iniciativa que había presentado, y la trabajó con la vicegobernadora Alejandra Rodenas y el jefe de bloque Armando Traferri. Pero para lograr la aprobación de todos, consensuaron el contenido con el bloque radical que lidera Felipe Michlig, que había ingresado otra iniciativa.

El de Pirola incluía que la paridad alcance a la fórmula de gobernador y vice, por lo que quitarla del proyecto fue parte del acuerdo entre peronistas y radicales. Ese es el punto que desagrada a la bancada progresista, pero de todos modos sacan un balance positivo y, al menos las diputadas consultadas por Rosario/12, no son propensas a impulsar modificaciones porque eso embarraría la cancha y sepultaría las chances de ley. Cattalini consideró que el proyecto de su autoría tiene un contenido “bastante más amplio” y fue fruto de “largas charlas” con sus compañeras de la mesa de paridad. No obstante, cree que la media sanción es un “avance importante”. Para incorporarle modificaciones hay tiempo, entiende la diputada, al igual que para “presentar todos los proyectos posibles”.

La socialista habla de “matices” entre la iniciativa aprobada y la suya, pero destacó que la sanción fue parte de un “consenso”. Diputados vuelve a sesionar el 2 de julio y Catallini confía que pueda convertirse en ley ese día o en el próximo encuentro. Para los próximos días están previstas reuniones entre las diputadas del bloque progresista y entre ellas y las de otros partidos. “Tenemos mucha confianza y estamos muy unidas, es un punto de partida para avanzar con muchos derechos y una agenda de género conjunta”, ponderó la legisladora, quien rescató la tarea de las integrantes de la mesa de paridad, “históricas de esta lucha”.

“Vamos a buscar todos los consensos necesarios, con la posibilidad concreta de que haya ley. Esto es una lucha por la ampliación de derechos. Venimos en conversaciones con diputadas, se nos abre una posibilidad histórica que no se nos había dado nunca, esto es un punto de partida”, cerró Cattalini.

Por su parte, Di Stéfano rescató la media sanción y recordó que la iniciativa había perdido estado parlamentario. La radical valoró el “gran trabajo” de la mesa de paridad y prometió analizar la media sanción “en detalle”, aunque confió que se convertirá en ley. “Lo importante es que la ley no signifique un retroceso, que nada complique las conquistas ganadas”, finalizó la diputada.