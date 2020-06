Rascando el fondo del frasco

-¿Qué noticias tenemos para el Peligro de Wolf de hoy?

-Casi nada. Son todas derivadas de la sequía por la cuarentena. Por ejemplo, en River a Javier Pinola se le terminó el alcohol en gel y salió corriendo a comprar al supermercado chino.

-¿Y en Boca?

-Wanchope Ábila se quedó sin WiFi y no pudo asistir al entrenamiento de Russo por Zoom.

-¿En Avellaneda tampoco hay novedades?

-Está lo de Vicentín.

-No te hagas el humorista que tenés menos gracia que Lanata haciendo stand up. Avellaneda para el fútbol siempre fue el de la Provincia de Buenos Aires. ¿Hay algo?

- Sí, en Independiente: a Silvio Romero se le perdió un barbijo.

- Busquemos por otro lado. Gago siempre es noticia. ¿No se rompió nada en estos días?

-No. Ni la cuarentena. Y encima el mercado de pases se mueve menos que un arquero de metegol. Sólo hay insinuaciones de deportistas expresando ambiciones reprimidas.

-¿Por ejemplo?

-Salomón Rondón…

-El tenis no me interesa

-Rondón no es tenista.

-¿Boxeador? Menos.

-Es un goleador venezolano. Manifestó en una nota que tiene “ilusión de jugar en Boca”.

-Sí, yo también tenía ilusión de dinamitar la sede del Fans Club de Sampaoli cuando terminó el Mundial 2018, pero la reprimí. ¿En qué equipo juega ese muchacho? ¿En el Barcelona o en el París Saint Germain?

-En el Dalian Pro de la Superliga China.

-Entonces que siga ilusionándose. Mientras haya pandemia le aconsejo seguir en China comiendo murciélago al horno, a punto y con papas noisette.

-También están las notas con aniversarios y fechas memorables.

-Sí, ya escribimos sobre los 20 años de la primera Copa Libertadores ganada por el Boca de Bianchi. ¿Hay alguna fecha más?

-Sí, 11 años del fracaso del Ogro Fabbiani en River y 35 años del abrazo entre La Raulito y La Gorda Matosas.

-No, gracias. ¿Del fútbol del interior nada?

-Sí. Como en el Noroeste hay pocos infectados se podría reactivar la Liga Catamarqueña de Fútbol.

-Puede ser. Mandemos alguna noticia de esas y nos hacemos los federales, como que no todo es el fútbol de Buenos Aires. ¿Qué hay?

-Se lesionó un suplente de Defensores del Norte y hay un nuevo utilero en Sportivo Villa Cubas.

-Olvídate. ¿Hay algo de la Bundesliga? Si, ya sé, se voló un hincha de cartón corrugado.

-No, el ex River Exequiel Palacios, no fue ni al banco este sábado. Salió en todos lados.

-Entonces en todos lados estamos rascando en el fondo del frasco. Qué desastre. Y bueno, no queda otra que hacer un reportaje. ¿A quién teníamos agendado?

-Al Mono Burgos presentando su nueva línea de tapabocas con su cara.

-No. Dejá. Estamos meados por el Perro Arbarello... ¿Cómo era eso de La Raulito y la Gorda Matosas?