"Lilo y Stitch", la famosa película animada de 2002 de Disney, es querida por diversas razones, incluyendo su mensaje sobre la familia y la aceptación, su humor absurdo y su banda sonora llena de nostalgia. Sin embargo, recientemente volvió a ser tendencia en redes sociales y en buscadores como Google. ¿A qué se debe esta reacción de los usuarios?



En los últimos días, "Lilo y Stitch" acaparó la atención debido al estreno de su versión live-action, programado para este 22 de mayo. El lanzamiento ha generado gran expectativa, especialmente por su competencia directa con "Misión Imposible: Sentencia Final" en la taquilla.

Sorprendentemente, las proyecciones indican que la película de Disney podría superar a la de Tom Cruise durante el fin de semana del Memorial Day en los Estados Unidos, con estimaciones de ingresos de $150 millones frente a $80 millones, respectivamente. Este éxito anticipado se atribuye en parte al renovado interés en la franquicia, impulsado por campañas promocionales efectivas y una base de fans leales.



Sin embargo, la película no ha estado exenta de críticas. Algunos fanáticos y críticos han expresado su decepción por la representación de Stitch en la nueva versión, argumentando que el personaje ha perdido profundidad emocional y se ha convertido en un mero alivio cómico.

A pesar de estos comentarios, otros elogian la fidelidad de la trama al original y la inclusión de elementos culturales hawaianos auténticos, como la participación de Maia Kealoha, una joven actriz hawaiana, en el papel de Lilo.



El impacto inesperado de 2002 de Lilo y Stitch

Cuando Lilo y Stitch se estrenó en 2002, llegó en un momento crucial para Disney. Tras una década en la que los éxitos comerciales y críticos eran habituales, los primeros años de los 2000 presentaron desafíos creativos imprevistos para la compañía.



Sin embargo, la historia ambientada en Hawái, centrada en una criatura genéticamente modificada que encuentra un hogar en una familia disfuncional, resonó incluso más de lo esperado. En ese escenario, la película no solo logró destacarse entre otras producciones, sino que se consolidó como un referente por su narrativa emotiva y su respetuoso tributo a la cultura hawaiana.

La expansión de la franquicia

Desde su estreno, Lilo y Stitch ha seguido creciendo en relevancia. La sencillez de la trama original se amplió con secuelas como Lilo y Stitch 2: Stitch Has a Glitch y varias series animadas, entre ellas Lilo and Stitch: The Series.

El énfasis de la franquicia en el concepto de ohana, término hawaiano que representa la idea de una familia inclusiva e inquebrantable, ha sido un elemento central en cada nueva entrega. Este enfoque ha contribuido a la permanencia y cariño que el público sigue teniendo por la saga, y es probable que la versión en live-action mantenga esta esencia.

