Caso Madeleine McCann: el relato del mejor amigo del sospechoso

Un carpintero austríaco llamado Michael Tatschl afirmó ser exmejor amigo de Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann hace 13 años en una playa de Portugal. Contó detalles sobre la vida y la personalidad de Brueckner.



“Viví con él durante un tiempo y sé que él lo hizo. Es más que capaz de arrebatar a un niño, es un enfermo y un pervertido”, manifestó Michael en una entrevista con el periódico británico Daily Mail. Siguiendo esta línea, relató que vivió con Brueckner a principios de la década del 2000 y que lo escuchó jactarse de ganar dinero robando casas de vacaciones y “vendiendo drogas y niños”.

El carpintero también confesó que ambos fueron arrestados juntos por robar combustible de camiones en Portugal y que fueron liberados en diciembre de 2006, cinco meses antes de la desaparición de Madeleine. Además, señaló que el año pasado vio el documental de Netflix sobre el caso McCann y que supo de inmediato que Brueckner era culpable.

“Una turista habló sobre un hombre que apareció en la puerta de su casa donde estaba jugando su hijo y lo describió como un tipo espeluznante con acné y cabello rubio, exactamente como era Christian en aquel entonces”, aseguró Michael.

A pesar de esto, aclaró que no llamó a la policía para sumar su testimonio a la causa. “Tenía miedo de que no me tomaran en serio por mi pasado criminal y pensé que él sería arrestado muy pronto por todo la evidencia en su contra, pero no fue así, entonces decidí hablar”, sostuvo.

Christian Brueckner es un ciudadano alemán de 43 años que se encuentra cumpliendo una condena en una cárcel alemana por tráfico de drogas mientras apela una sentencia de siete años por una violación en Praia da Luz, ocurrida 18 meses antes de que Madeleine fuera secuestrada.

Avanza la investigación del caso Madeleine McCann

Los forenses alemanes que brindan apoyo en la investigación de Madeleine solicitaron a sus pares portugueses que se vuelva a analizar una muestra de ADN recolectada en 2007 debido a que el avance de la tecnología podría suministrar más información sobre la misma.

En tanto, la policía alemana encontró gran cantidad de trajes de baño de niñas en el motorhome de Brueckner . El descubrimiento trascendió a partir de un documental que fue dado a conocer recientemente por la cadena alemana Spiegel TV. Allí los conocidos del sospechoso afirman que el principal sopechoso se refería a su vehículo como un lugar para “esconder drogas y niños”.

A su vez, Hans Christian Wolters, el fiscal alemán a cargo del caso, le envió una carta a los padres de Madeleine , donde les confirmó que poseen evidencia concreta de que fue asesinada, aunque aclaró que no puede revelar las causas del fallecimiento porque implicaría entorpecer la investigación.

Por otra parte, una ex pareja de Brueckner, relató la violencia de género que él ejerció en diversas situaciones de la relación y afirmó que si Brueckner es el responsable “necesita ser realmente castigado por ello”.

La desaparición de la pequeña McCann en el Algarve portugués conmocionó al mundo en mayo de 2007 y desde entonces las investigaciones no han logrado esclarecer qué ocurrió aquella noche cuando desapareció del hotel donde se alojaba con su familia.