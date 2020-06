Trabajadores se hacen oír

El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) rechazó la suspensión de la feria judicial de invierno en los Tribunales Federales, definida días atrás por la Corte Suprema de Nación, en el marco de la pandemia de coronavirus. "No es que no se trabajó en la feria extraordinaria", por covid-19, dijo en Radio2 el dirigente Agustín Bruera.

En un comunicado, el Sindicato planteó: "Ante la suspensión de la feria, resuelta unilateralmente por la Corte de la Nación, lxs trabajadorxs rechazamos la nueva muestra de demagogia del máximo tribunal, y exigimos que se convoque a lxs trabajadorxs a discutir seriamente y con carácter de vinculante las condiciones en las que desarrollamos nuestra tarea, especialmente ante la situación excepcional generada por la pandemia". Y aseguraron: "La acordada, que atenta contra el derecho laboral a las vacaciones, desconoce por completo todos los esfuerzos realizados por el personal del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos para mantener activo el servicio de Justicia a pesar de las múltiples ineficiencias institucionales que conspiran contra su prestación".

También señalaron que "el hecho de la falta de regulación del teletrabajo (exigido por este gremio en más de una oportunidad) implicó desde el inicio de la cuarentena extensas jornadas de trabajo sin ningún tipo de control, asistencia a los edificios sin provisión de elementos de protección o trabajo digital desde el domicilio sin provisión de recursos tecnológicos, poniendo la suerte del servicio de justicia en la cabeza pura y exclusivamente de la sobrecarga de trabajo de les trabajadores".

Con todo, plantearon: "Entendemos la gravísima situación económica que atravesamos como país y el impacto de la misma en profesiones afines al Poder Judicial. No obstante, ello no puede tener como consecuencia la explotación laboral consentida de les trabajadores de un poder del Estado, y menos cuando desde quienes conducen los organismos de este poder no dan una mínima muestra de resignación a sus propios privilegios ni de voluntad conciliatoria con las realidades diversas que atraviesan cientxs de trabajadores judiciales en todo el país".

"Exigimos que se elaboren soluciones que estén a la altura de las circunstancias, con participación de les trabajadores y con contemplación de las diversas realidades que atraviesan todas las jurisdicciones".