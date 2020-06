Se suspendieron los maratones de Nueva York y de Berlín

El maratón de Nueva York, el más concurrido del mundo, con fecha para el 1° de noviembre, fue cancelado por la pandemia de coronavirus al igual que el maratón de Berlín, cuya edición estaba prevista para el 26 y 27 de septiembre.



Los organizadores del maratón más importante y con mayor participación del mundo, New York Road Runners, oficializaron que la situación epidemiológica en los Estados Unidos no les permitirá llevar a cabo la carrera, decisión a la que llegaron luego de reunirse con el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio.



"Si bien el maratón es un evento icónico y muy querido en nuestra ciudad, aplaudo a New York Road Runners por poner primero la salud y la seguridad de los espectadores y los corredores. Esperamos organizar la carrera número 50 del maratón en noviembre de 2021", expresó el alcalde De Blasio en un comunicado.



Los organizadores de la prueba (que suele tener hasta 55 mil corredores cada año) y el Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York tomaron conjuntamente la decisión de cancelar el Maratón por "la salud y la seguridad de los corredores, espectadores, voluntarios, trabajadores y los socios y comunidades que apoyan este evento".



Por otra parte, el maratón de Berlín, cuya edición de este año estaba prevista para los próximos 26 y 27 de septiembre, también fue cancelado por sus organizadores, quienes comunicaron que no pueden cumplir con las estrictas medidas de seguridad impuestas por la pandemia de coronavirus.



Las autoridades alemanas prohibieron la celebración de eventos con asistencia de más de cinco mil personas hasta el próximo 24 de octubre, por lo que los organizadores -tras realizar un estudio de viabilidad- comprobaron que la prueba no se podrá realizar.