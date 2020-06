El 1 de agosto comenzará la inscripción para postular a un lote

El secretario general de la Gobernación Matías Posadas y el ministro de Infraestructura Sergio Camacho dieron detalles del marco general para la implementación del Plan Provincial Urbanización Social y Regularización Dominial que fue anunciado el lunes por el gobernador Gustavo Sáenz.

La inscripción comenzará el 1 de agosto. Aseguraron que contemplarán a los 60 municipios de la provincia. Reiteraron que no podrán participar de los sorteos quienes tomen terrenos.

Mientras, en Colonia Santa Rosa, alrededor de 80 familias que reclaman por un lugar donde vivir y piden al gobierno que las escuchen, tomaron un terreno privado pero fueron desalojadas por la Policía.



El proceso de sorteo y de adjudicación estará a cargo del Instituto Provincial de Vivienda (IPV). Posadas dijo que “no habrá intermediación política, la vinculación será directa entre el beneficiado y el Gobierno. El sorteo será público y transparente entre los que cumplan los requisitos y no podrán participar quienes hayan participado en usurpaciones o en toma irregular de terrenos”.

Consultado por la situación de las personas que permanecen asentadas en la zona sur de la ciudad, el secretario dijo que no podrán participar e instó a que levanten las tomas en Ampliación Parque La Vega y en el barrio Ampliación San Calixto.

Posadas detalló que "a partir de los registros e investigaciones judiciales" determinarán quienes participan de las tomas. El dato es importante puesto que hay tres procesos de mediación en que interviene el Ministerio Público Fiscal, en Finca Marinaro las familias aceptaron retirarse de forma pacífica pero siguen en conciliación con representación de la abogada Antonieta Plaza; en Ampliación Parque La Vega y Ampliación San Calixto, la gente sigue asentada en tierras fiscales y reclama una respuesta al gobierno provincial.

"En las últimas semanas se han descomprimido (las tomas). Hago un llamado a las personas a que abandonen esos lugares para no tener complicaciones futuras en poder participar de los sorteos. Es requisito que no tengan antecedentes en la toma de terrenos. Existe una necesidad real pero también manipulación de otras personas que pretenden negociar", afirmó Posadas.



Camacho consideró que la primera tanda de lotes podría entregarse antes de fin de año y que los terrenos tendrán un mínimo de 200 metros cuadrados (10 x 20). A partir de septiembre, indicó el funcionario, se estará en condiciones de informar los trabajos en ejecución y empezar a definir el proceso para el sorteo.

“La gente debe tener la tranquilidad de que una vez inscripta será parte del sorteo y si sale adjudicada podrá ir proyectando su instalación porque deberán prever la construcción arriba de ese lote, ya que el mismo estará provisto con los servicios de agua y luz”, detalló Camacho, quien agregó que para la construcción de las viviendas “el PROCREAR puede ser una vía de financiamiento”.

El plan Mi Lote estará a cargo de una unidad ejecutora que será encabezada por la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Tierra y Bienes del Estado y el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) e integrada por funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos, Dirección de Vialidad de Salta, Dirección de Inmuebles y Aguas del Norte.

Posadas dijo que estiman la entrega de 10 mil a 12 mil lotes en toda la provincia. El 60% será para interior y el 40% para el área metropolitana de la ciudad de Salta. Posadas prometió "sorteos públicos y transparentes". Los requisitos están cargados en la página web del IPV, el funcionario dijo que tendrán prioridad quienes ya tienen "antigüedad" en la presentación de carpetas para lotes y también tienen previsto un cupo para personas con discapacidad.

Camacho indicó que el 1 de agosto comenzará la inscripción porque antes van a realizar la difusión del plan en los municipios del interior. "Para que cada uno esté en condiciones de conseguir los requisitos", que corresponden a la resolución 45 cargada en la web del IPV.

El funcionario sostuvo que con estos lotes el gobierno pretende achicar el déficit habitacional teniendo en cuenta "el crecimiento vegetativo" y esperando que "esto se convierta en política de Estado".



"Empezaremos con lotes de dominio provincial o municipal luego procederemos a la expropiación en caso de que no haya lotes disponibles. Tenemos más de lo que esperábamos en primera instancia cuando empezamos con el proyecto", indicó Camacho.

El gobierno provincial también tiene previsto solicitar tierras que respondan al dominio federal y expropiar en los casos de las ciudades donde no haya tierras fiscales y sí de las empresas o particulares. Además, especificaron que tienen contemplada la regularización dominial donde la gente esté viviendo en terrenos que sean aptos.

Reclamo en Colonia Santa Rosa

El periodista del Canal 2 local, Gustavo Pinto, explicó a Salta/12 que en la mañana se produjo un desalojo pacífico de las personas que se asentaron en un terreno perteneciente a la familia Manero, en el municipio de Colonia Santa Rosa.

Desde el lunes había comenzado a asentarse la gente, en un terreno que, aseguran, hace tres décadas está "lleno de yuyos" y que no tenía utilidad ni mantenimiento por parte de los propietarios. Las personas se retiraron de esa propiedad pero siguen manifestándose apostados al lado de los lotes y por la ruta 14.

Fernando, de 36 años, uno de los vecinos de la toma, contó a Salta/12 que trabaja de changas como peón de campo o como albañil y que las posibilidades de trabajo se han visto reducidas ante la pandemia de Covid-19. Su pareja está embarazada y necesitan un terreno propio. "Tomamos terrenos que están abandonados, supuestamente tienen dueño pero nunca los limpiaron, hay gente que sale a correr y la asaltan", dijo.

Las personas que estuvieron en la toma reclaman una respuesta de la Municipalidad, aseguraron que no fue ningún funcionario y que el ofrecimiento para trasladarse a otros asentamientos como Gauchito Gil y Las Palmeras fue transmitida por un periodista local. Sin embargo, afirmaron que en esos lugares los terrenos son inhabitables porque se inundan y que hubo gente de esos asentamientos en el de Manero.

El terreno de Manero quedó custodiado por personal policial. "Ya no nos dejan entrar. Anoche salimos a las 20, nos fuimos a dormir, por el tema de la pandemia de coronavirus, la Policía no nos dejaba permanecer. Hoy quisimos entrar y ya no nos dejaron", manifestó Fernando.

"Queremos terrenos para vivir, en una casa viven 3 o 4 familias. No hay tierras fiscales. Tampoco hay terrenos fiscales. Los que hubo se vendieron todos, no hay nada", planteó el vecino.

Cecilia tiene 36 años, cría sola a un niño de 13 años. "No me alcanza para pagar un alquiler. Trabajo limpiando casas, con eso trato de pagar mi alquiler y los impuestos. En Colonia, te pagan poco la hora de limpieza, 80 pesos", expresó la mujer.



Mariela, de 37 años, planteó que tiene un hijo y una hija con necesidades habitacionales. "Queremos pagar cuotas accesibles. No estar de arriba", manifestó. "Queremos ser escuchados por el gobierno para que sepan la situación. El intendente José Mario Guerra no se mueve, no esperamos nada de él", sostuvo.

"Dice el gobernador Sáenz que no van a poder anotarse a los sorteos de lotes quienes tomen terrenos pero en Colonia ¿quién se va a anotar?, si nunca hay. Los humildes somos los últimos”, expresó una vecina.