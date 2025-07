El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que reducirá el plazo que había dado a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para llegar a un acuerdo de alto el fuego con Ucrania. La nueva fecha límite será de “10 o 12 días” desde el anuncio, debido a que, según Trump, “no hay razón para esperar más”. Por parte de Ucrania la medida fue recibida como una "postura firme" para alcanzar la paz, mientras que el Kremlin señaló que no se dejará presionar.

“Voy a hacer un nuevo plazo de 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razón para esperar. No estamos viendo ningún progreso”, dijo Trump a la prensa en el complejo de golf de Turnberry, Escocia, en una conferencia tras reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Minutos antes, Trump había expresado su “decepción” hacia Putin, señalando que, tras las “cuatro o cinco” conversaciones mantenidas con el líder ruso, Putin continuaba atacando ciudades como Kiev, lanzando cohetes que mataban a civiles. En este contexto, Trump recalcó que la fecha límite que le había dado a Putin el pasado 14 de julio sería acortada. “Voy a reducir esos 50 días que di a un número inferior, porque ya sé lo que va a pasar”, añadió Trump frente a la prensa

El mandatario estadounidense reiteró su frustración por la actitud de Putin, quien, a pesar de sus conversaciones, sigue atacando a Ucrania, matando a “un montón de gente” y dejando cadáveres en las calles. "Realmente pensaba que esto iba a terminar, pero cada vez que pienso que va a terminar, mata a más gente. Ya no tengo tantas ganas de seguir hablando con él", aseguró Trump.

En sus declaraciones, Trump adelantó que también está evaluando sanciones “secundarias”, es decir, medidas económicas contra países que comercian con Rusia, como China, India y Brasil, con el fin de presionar la economía rusa.

Política de choque

Semanas atrás, Trump había fijado un plazo de 50 días para que Rusia alcanzara un acuerdo de paz con Ucrania, y de no cumplirse, se aplicarían aranceles secundarios a los países que continúen comerciando con Moscú. Este plazo vencía el 2 de septiembre, pero con la nueva fecha límite, Trump también amenazó con imponer sanciones económicas más severas si no se lograba un alto el fuego.

Rusia, por su parte, intensificó los ataques con misiles y drones, sin mostrar señales de ceder ante la presión. En el último mes, las fuerzas rusas han avanzado en varias regiones ucranianas, como la región de Sumy, Pokrovsk, Kostyantynivka y Zaporiyia, según el Instituto de Estudio de la Guerra, un think tank estadounidense.

Durante la campaña electoral, Trump había anunciado que pondría fin a la guerra en Ucrania en 24 horas como presidente. Tras asumir el cargo en enero, inicialmente se acercó a Putin, pero tras los intensos ataques aéreos de Moscú contra Ucrania, Trump criticó cada vez más al líder del Kremlin. "Uno pensaría, basándote en el sentido común, que él querría llegar a un acuerdo. Ya veremos", dijo el magnate.

Dos rondas de conversaciones de alto el fuego entre Ucrania y Rusia mediadas por Trump no llegaron a ningún acuerdo. A medida que la relación entre Putin y Trump se ha deteriorado, una amplia coalición de legisladores estadounidenses está lista para imponer nuevas sanciones agresivas a Rusia. Trump también ha amenazado con "severas" sanciones económicas contra Moscú si no se compromete a un alto el fuego antes de principios de septiembre. El Kremlin ha desestimado estos dichos como un "engaño".

Las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana se retomaron el pasado 23 de julio en Estambul, con la propuesta de la parte rusa de crear grupos de trabajo que operarían 'online', a lo que Ucrania aún no ha respondido, según aseguró este lunes el Kremlin.

"Paz a través de la fuerza"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó su apoyo a la postura de Trump, elogiando su firmeza y determinación para lograr un acuerdo de paz. Zelenski escribió en su cuenta de X: “Hoy hubo una declaración extremadamente significativa por parte del presidente Trump. Es cierto que Rusia está haciendo todo lo posible para prolongar la guerra, pero la paz es posible si actuamos con firmeza y decisión”.

Además, el presidente ucraniano subrayó la importancia de las sanciones internacionales como una herramienta clave para presionar a Moscú. “Gracias a Trump por su enfoque en salvar vidas y detener esta horrible guerra. Ucrania sigue comprometida con la paz y trabajará incansablemente con Estados Unidos para que ambos países sean más seguros y prósperos”, añadió.

Más temprano, el mandatario había alabado la "clara postura y determinación" del estadounidense, y rectificó la importancia de endurecer los términos de las conversaciones con Rusia. "Mucho puede cambiar mediante la fuerza en favor de una paz verdadera", declaró Zelenski en X.





Advertencias desde Rusia

El Kremlin respondió a la amenaza de Trump con palabras duras. El expresidente ruso, Dmitri Medvédev, quien sigue ejerciendo una considerable influencia en el Kremlin como vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional, advirtió que Trump debería tener en cuenta que “Rusia no es ni Israel ni Irán”.

Según Medvédev, conocido por sus declaraciones duras, las amenazas de Trump son una señal de que está jugando al “juego de los ultimátum”, y recordó que “cada nuevo ultimátum es un paso hacia la guerra, no con Rusia, sino con su propio país”. El exmandatario, de 59 años, agregó que Trump no debería seguir el ejemplo de su predecesor, Joe Biden, a quien llamó "Sleepy Joe", un apodo frecuentemente usado por el republicano. “Rusia no se dejará presionar”, concluyó.

En el pasado, Medvédev ya había respondido a las anteriores amenazas del magnate, las cuales calificó de un "ultimátum teátrico", resaltando la indiferencia del Kremlin que, para él, causó desilusión en la "beligerante Europa" que esperaba consecuencias. "A Rusia no le importó", zanjó.

Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó las declaraciones de Trump como "bastante serias", aunque no adelantó la naturaleza de la posible respuesta. "Algo en las declaraciones está dirigido personalmente al presidente Putin. Sin duda, necesitamos tiempo para analizar lo que se ha dicho en Washington", dijo el vocero, quien aseguró que "si —y cuando— el presidente Putin lo considera necesario" habrá una respuesta.

A pesar de la creciente presión internacional, Moscú ha mantenido su postura de indiferencia ante los ultimátum de Trump, y sus ataques no cesan. El Kremlin también se mostró sumamente crítico de los envíos de armas a Ucrania, advirtiendo que cualquier acción en este sentido sólo prolongaría el conflicto.