Aunque amistosa, la Selección de Japón hizo historia este martes: derrotó a Brasil por primera vez en 14 partidos y encima luego de encontrarse dos goles abajo en la primera media hora de juego.

"Es una buena clase. Hay cosas que aprender", se lamentó Carlo Ancelotti en la conferencia de prensa posterior a la derrota 3-2 de los suyos en el Ajinomoto Stadium Tokio, en el segundo amistoso de los brasileños en la doble fecha FIFA.

La Verdeamarela venía de pasearse en la primera parada de su gira asiática con un imponente 5-0 ante Corea del Sur en Seúl y la cosa parecía seguir esa sintonía ante los 50 mil espectadores japoneses con dos muy buenos goles de jugada colectiva, a cargo del lateral Paulo Henrique (Vasco da Gama) y el extremo Gabriel Martinelli (Arsenal de Inglaterra), a los 26 y 32 minutos respectivamente.

Ancelotti aprovechó la ocasión para probar algunas caras nuevas, como el arquero Hugo Souza (Corinthians), el central Fabricio Bruno (Cruzeiro) o su colega Lucas Beraldo (PSG). Aunque con algunos consolidados de entrada como Vinicius (Real Madrid), Casemiro (Manchester United) o Lucas Paquetá (West Ham).

Con lo que no contaba Carleto es con la serie de bloopers que se mandaría el central del Cruzeiro en el segundo tiempo. A los 52, sucumbió ante la presión de los delanteros japoneses y le regaló la pelota a Takumi Minamino (Mónaco) para el 1-2. Y diez minutos después, terminó mandando adentro un intento de despeje tras un remate de Keito Nakamura (Reims de Francia). Insólito.

Finalmente, a los 71, Japón dio vuelta la historia (y los estereotipos sobre su juego aéreo) con un tremendo cabezazo de Ayase Ueda (Feyenoord) tras un córner y una muy mala defensa brasileña para desatar un festejo digno de triunfo mundialista por parte de los locales.