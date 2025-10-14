El actor Juan Palomino visitó los estudios de la 750 y habló sobre su nueva serie “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”, una producción tucumana que lo llevó a reconectar con el interior del país y con sus propias raíces latinoamericanas.

“Ahora estoy en una etapa más de reposo. A pesar de la incertidumbre en la que el artista vive, estoy en una etapa de contemplación y análisis. Tiene que ver con la edad y con lo que quiero contar”, explicó, en un tono reflexivo.

Sobre la serie, destacó que se trata de una iniciativa surgida desde el interior: “La serie es una convocatoria del interior, una convocatoria de Tucumán, de la productora Tafí Viejo, pero de la mano de Eduardo Pinto y Luciano Cáceres. Y me pareció hermoso conformar un elenco de actores de Buenos Aires y tucumanos y contar la identidad de esa localidad”.

Palomino resaltó la carga histórica y simbólica de Tafí Viejo: “Tiene que ver con lo que significó la derrota de cerrar los ferrocarriles y el resurgimiento de la industria cítrica. Pinta tu pueblo y pintarás el mundo, dicen. En ese sentido Tafí tiene eso. Una historia de amor, shakesperiana, pero con el inquietante aporte de la memoria. Memoria que hace falta mucho en este tiempo”.

La serie -de seis capítulos- busca mostrar no solo la ficción, sino también el paisaje y las raíces culturales del lugar. “Se puede contemplar no solo la identidad de la zona, sino también sus yungas, su historia y su comida. El director se encargó de mostrar muy bien datos fundamentales de la localidad. Aparece el ferrocarril saliendo cuando uno cruza la autopista”, contó.

Ese retorno a Tucumán también lo conectó con recuerdos personales. “Yo había estado en el 2003, haciendo café cultura junto a mi padre. Fue mi primer contacto con Tafí Viejo, si bien el primero con Tucumán fue con una película que se llamaba Con el alma. Mi contacto con Tucumán tiene que ver con el cine y de la mano de Gerardo Vallejo”, recordó.

Palomino también habló de su identidad y herencia familiar, marcada por el cruce entre Argentina y Perú. “Soy platense, pero me crié en Cusco por mi papá que es peruano. Papá vino a estudiar medicina a la facultad de La Plata, conoció a mi madre en un baile de carnaval de los años 50. Se enamoraron, ella con antifaz, él también, una especie de Romeo y Julieta”.

Con humor y ternura, relató la anécdota familiar: “Papá le dio su pañuelo, se secó la transpiración, durmió con el pañuelo y el perfume. Se enamoraron. Al poco tiempo se casaron y al poco tiempo nací yo”.

Su crianza en el corazón de la cultura andina marcó profundamente su identidad. “Crecí en lo que sería la capital de la cultura quechua. A mí Perú me permitió, cobijado por esa estructura tan fuerte que es Cusco, sobre esas iglesias, sobre construcciones incaicas, con esa posición de la cultura eclesiástica, con ese rasgo tan fuerte con el quechua como lengua, las grandes asimetrías que existen en América Latina”, cerró.