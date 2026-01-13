Omitir para ir al contenido principal
Lejos de los anuncios del Gobierno, el índice de precios siguió para arriba
Una forma extraña de pulverizar la inflación
El cuestionado IPC del Indec acentuó la tendencia alcista por séptimo mes: fue 2,8 en diciembre y 31,5 en el año. Milei y Caputo festejaron igual.
Por
Juan Garriga
13 de enero de 2026 - 23:25
El rubro alimentos y bebidas se encareció 3,1 por ciento en diciembre.
(Dafne Gentinetta)
