La Historia Sin Fin fue una película muy popular hacia mediados de los años 80. Una parte central del argumento -tomado de la novela homónima escrita por Michael Ende- está relacionada con La Nada: una fuerza arrolladora que avanza y amenaza con destruir por completo al mundo de Fantasía.

Como consecuencia posible del devenir del freestyle en el último tiempo, la final Nacional de Red Bull Batalla de este sábado en el Complejo Art Media podría haber tenido un argumento similar. ¿16 freestylers combatiendo contra La Nada? ¿Qué Fantasía se debe defender?

El dato es la coronación de Larrix. A sus 26 años y después de varios intentos fallidos -incluida una final en 2023-, el cordobés pudo hacerse finalmente con el cinturón de campeón de una de las competencias más apetecibles -sino la más- del circuito mainstream a escala local. Tomando en cuenta que por recorrido, destreza y títulos conseguidos era uno de los candidatos naturales a ganarla, no hubo sorpresa. Más bien, un desencadenante lógico. Larrix fue el competidor más insistente y consecuente contra La Nada durante la jornada del sábado.

¿Qué sería La Nada en este caso? El careo del freestyle actual con sus propias limitaciones, que no son técnicas sino argumentales y de propósito. Cuando el freestyle sólo habla de freestyle, cuando “saltar al vacío” es en realidad saltar en el vacío, cuando en lugar de ir de lo particular a lo general, se va de lo particular a lo igualmente particular. Esas fuerzas que reducen la disciplina a una expresión minimizada, reseca, ingrávida. Con sus formas y sus tretas, Larrix siempre busca que el freestyle sea la expresión de un pedacito de universo. En definitiva, con más o menos arte a disposición, poder contar algo que tenga sentido.

En la Final Nacional del año pasado se habían identificado dos narrativas centrales: el provincialismo y la dicotomía mainstream/under. Este año, en cambio, no hubo hilo conductor. Una neblina meritócrática le restó visibilidad a las primeras rondas: “Estoy acá porque me lo merezco”, apuntaron varios. Cuando se hizo énfasis en el por qué y no en el para qué, el pasado ganó peso por sobre el presente y el futuro: quedó poco por decir ya. Mientras la transmisión destacaba una vez más el nivel de “picante” de los cruces -un atributo que parece haber borrado del diccionario al campo de los adjetivos-, la falta de narrativa restaba cohesión y no había orden en el debate. Más bien, una serie de argumentos random en la boca de 16 freestylers competitivos y bien entrenados.

El panorama argentino cuenta tradicionalmente con competidores que ofrecen variedad de propuestas. Los que tienen más inventiva, los que se paran en el flow, los metriqueros, los poetas torturados, los punchliners. Pero en este evento, donde a medida que pasaban las batallas no se revelaba ninguna discusión de peso, hubo otro atributo que pagó más: el humor. Fue así que Cobe CLK llegó a la final. En ese sentido, el santafesino escapa de la solemnidad y muestra algo diferente. Algo que también había hecho DAC con una puesta fresca hasta que cayó contra Exe en cuartos. C Humilde lo intentó con una pose estrafalaria y fuera de contexto al estilo del español Navas, pero había sucumbido en octavos contra el mismo rival.

Cobe supo sacar máximo provecho de sus poderes. Primero, buscar reírse de sí mismo para dañar y bloquear posibles ataques (“Lo que a vos más te duele es que tengo más tetas que vos”, le acotó a Sophia). Segundo, la búsqueda permanente de aprobación y complicidad con el público. Por último, conseguir empantanar al rival en discusiones sin solución. Con esas armas, se metió en la batalla final.

Al otro lado del cuadro, Larrix ya había aprendido que en la Red Bull el camino es largo. Los picos y las room shakers no son tan importantes como la constancia. Le ganó una batalla muy áspera a un Exe enfocado y llegó a la final donde era claro favorito. Cobe recordó a Shecka y a Stuart como finalistas emergentes e inesperados de las ediciones 2015 y 2018, y al construir desde ahí, pretendió ocupar el lado llano del pueblo y así desestabilizar a su rival, el consagrado.

La batalla resultó más pareja de lo esperado. Al avecinarse el primer veredicto, Cobe estaba sonriente y Larrix, paralizado. El jurado sentenció réplica, y en la última ronda el campeón de FMS Internacional consiguió la diferencia que había ido a buscar. Se alzaron los carteles con su a.k.a., y así Lucas Larrazábal se transformó por primera vez en campeón argentino de Red Bull Batalla. Y como tal, le corresponde competir en la Final Internacional de 2026 en Santiago de Chile.

Al recibir el trofeo de manos de Stuart -último ganador y miembro del jurado-, el freestyler apretó los dientes y juró representar con fervor al mundo de Fantasía: “Uno de los mayores honores de mi vida. Esto va para todos los que dieron su vida y no lo consiguieron”, dijo. “Ahora viene la parte más hija de puta de Larrix. Avísenle a Chuty, a El Menor, a Gazir, a Teorema, a Bnet, a la superliga, que si se olvidaron de mí, ahí les voy. Porque hacen ligas con los mejores del mundo y no llevan al tipo que les gana. El mundial va a volver a casa”.