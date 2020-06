Mano de Piedra Durán dio positivo de coronavirus

El legendario ex boxeador panameño Roberto "Mano de Piedra" Durán, de 69 años, dio positivo en un test de coronavirus, y permanecía internado en el hospital de la Ciudad de Panamá.



"Acaban de llegar los exámenes de mi papá y confirman que es positivo de Covid-19. Gracias a Dios por ahora no está con síntomas más allá de un resfriado", informó el hijo del ex campeón mundial de boxeo, Robin Durán, según informó la agencia EFE.



Durán, también conocido como 'el Cholo', fue llevado a un centro privado de salud tras sentirse un "poco resfriado", y como prevención tanto por su edad como porque "tiene un pulmón que no funciona al 100% por un accidente", que sufrió en 2001 en Argentina, explicó su hijo en un comunicado.