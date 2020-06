El oficialismo defendió la Bicameral

El bloque de senadores del Frente de Todos, encabezado por el formoseño José Mayans, salió al cruce de los cuestionamientos opositores sobre la legitimidad del proyecto de ley que busca crear una comisión Bicameral Investigadora para desentrañar como fue la relación entre Vicentin y el Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos y que fue aprobado en la sesión del último miércoles. En ese marco, los senadores oficialistas refutaron los argumentos de Juntos por el Cambio sobre la necesidad de contar con una mayoría especial para aprobar la creación de la comisión, al asegurar que "no se estaba modificando el Reglamento" de la Cámara y que no se necesitaban los votos de los dos tercios de los presentes obtener la media sanción.



"El Bloque de Senadores del Frente de Todos reafirma y defiende la media sanción de la Ley que crea la Comisión Bicameral para investigar la acción del Banco de la Nación Argentina en los créditos otorgados a empresas entre las que se encuentra Vicentin", informaron los legisladores a través de un comunicado de prensa difundido ayer por la tarde.



Según el oficialismo, en la sesión del último miércoles no se trató ningún tema que requiera una mayoría calificada. En este caso, el Frente de Todos presentó un proyecto de ley para crear una comisión, por lo que tan sólo necesitaba la mitad más uno de los presentes para lograr aprobar el proyecto.

"No se trató la modificación del reglamento, sino la creación de la comisión mencionada", explicaron desde el oficialismo, y recordaron que en el pasado, "en la creación de otras Bicamerales como la de Investigación de la Deuda Pública, la de Contratos Públicos Privados (PPP) y la del hundimiento del submarino ARA San Juan "nunca fueron solicitadas, siquiera mencionadas las mayorías especiales", afirmó.



Además, también refutaron que en la sesión de ayer se les haya negado la palabra a los integrantes de Juntos por el Cambio. "Eso no coincide con la realidad observada en la transmisión pública de televisión, y por lo tanto, falta a la verdad", aseguraron, y remarcaron que "tratados todos los temas en agenda, la presidencia levantó la sesión" por videoconferencia de la Cámara alta.



El interbloque de Juntos por el Cambio y el Bloque Federal elevaron una carta a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, para pedirle que no remita el proyecto de Ley debatido el miércoles a la Cámara de Diputados porque, a su parecer, fue rechazado.



"Habiendo sido el resultado de la votación de 41 votos afirmativos, 29 votos negativos y 2 ausentes, es evidente que el proyecto ha sido rechazado toda vez que no ha alcanzado la mayoría requerida por el Reglamento que regula nuestro funcionamiento", señaló la carta firmada por los presidentes del bloque radical, Luis Naidenoff; del PRO, Humberto Schiavoni, y del interbloque Parlamentario Federal, Juan Carlos Romero.



Además, los opositores también acusaron a la vicepresidenta de la Nación de hacer "caso omiso del pedido de palabra del senador" Naidenoff que buscaba que se consignara que el proyecto había sido rechazado y "dispuso clausurar la sesión apagando el sistema, todo sin que la sesión hubiera terminado".

Más allá del reclamo por las vías administrativas del Parlamento, Juntos por el Cambio anunció ayer por la tarde que hará un presentación en la justicia por considerar que la votación se realizó de forma ilegal y antirreglamentaria.