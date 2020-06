"Usted no tiene coronita": el duro cruce entre Sergio Massa y Fernando Iglesias

La Cámara de Diputados había acordado los temas a tratar y el debate se desarrollaba en un clima de consenso, pero el diputado PRO Fernando Iglesias no pudo con su genio provocador y se encargó de alterarlo. "Señor presidente, pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio", se dirigió a Sergio Massa en un intento por modificar el acuerdo establecido en la Comisión de Labor Parlamentaria. “Usted no tiene coronita”, lo cortó en seco el titular del cuerpo.

El planteo de Iglesias sorprendió porque alteraba el temario consensuado por los responsables de las diversas bancadas de la Cámara baja. Los diputados aprobaron este jueves en otra sesión remota el proyecto de ley de donación de plasma para tratar a los pacientes con coronavirus, la regulación del teletrabajo y el proyecto de Economía del Conocimiento.

Iglesias fue uno de los diputados que estuvo presente en el recinto. Crítico de las sesiones a distancia luego del cruce contó que pretendía plantear una cuestión de privilegio contra Massa por lo que calificó como “un simulacro de funcionamiento” de la Cámara de Diputados.

Debió conformarse con hacer su show ante los medios, porque en el recinto Massa le vedó esa posibilidad. "Señor diputado, hay un acuerdo de labor parlamentaria que suscribió su presidente de bloque. Si no le interesa el acuerdo, lo que tiene que hacer es retirarse del bloque, armar un bloque propio y venir a Labor Parlamentaria. Si no, debe respetar a sus autoridades de bloque, diputado. Usted no tiene coronita, no me agote la paciencia", le respondió tajante frente a su planteo.