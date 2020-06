La salud de Diego Maradona en tiempos de coronavirus

El neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera de Diego Maradona, reveló detalles de la salud del "Diez", a quien describió como "un paciente absolutamente complejo" que se ve afectado por la cuarentena por la pandemia de coronavirus y por los constantes conflictos en su entorno familiar.

"Diego está bien. Obviamente, esta cuarentena es muy difícil para todas las personas que se encuentran aisladas realmente, como él, lo sienten y mucho. Esto trae trastornos de ánimo. Es una realidad que no solo afecta a Maradona", manifestó Luque en diálogo con el canal América. Y añadió: "Cuando escucho que dicen que Diego está empastillado no lo puedo creer. El esfuerzo que hacemos con todo el equipo es terrible para lograr lo mejor que se pueda con él, mi prioridad es Diego y su salud. La verdad es que le estamos encima y a veces el resultado no es el esperado, pero eso de las pastillas es una barbaridad".

En la misma línea, Luque afirmó que el entrenador de Gimnasia de La Plata se ve afectado por los conflictos familiares que suelen desatarse a su alrededor. "Si uno está mal de ánimo repercute en lo que uno come, en lo que uno toma. Cuando lo veo, trato de hablarle de cualquier cosa menos de estos líos. Yo no tomo partido por los problemas familiares, de lo que doy fe es que cuando escucha esto le hace mal. Me dijo que desearía tener a todos sus hijos juntos. Habla sobre esto y se quiebra, me dice que sufre mucho", señaló.



En ese sentido, continuó: "Sin dudas que los temas familiares siempre son negativos para él, porque cualquier persona con los antecedentes de él, esa personalidad adictiva que el demostró con la cocaína, necesita de un entorno familiar". "Si pasa lo contrario, es dramático porque el paciente empieza a querer salir de la realidad y una persona con los antecedentes de él nunca está curada, está tratada. Las recaídas son parte de cualquier tratamiento", alertó Luque.



Sin embargo, consultado por esas recaídas, aclaró: "Él por momentos tiene excesos con el alcohol y por momentos no. Este parate, esta cuarentena, estos problemas familiares son terribles para él". Y concluyó: "Diego está limpió de cocaína, completamente. Acá la idea no es venir a cubrir ni defender a nadie, sino encontrar claridad en cosas que escucho", concluyó el doctor.