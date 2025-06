En medio de la ola de frío polar que sacude a buena parte del país, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, Gabriel Mraida, desmintió que hubieran fallecido tres personas en situación de calle producto de las bajas temperaturas y lanzó críticas al gobierno bonaerense, al tiempo que justificó las razones por las que aumentó la población sin hogar en Buenos Aires.

"Nosotros no tenemos registros de ningún fallecimiento”, afirmó Mraida en declaraciones a la 750, luego de que este lunes el titular de la ONG Proyecto 7, Horacio Ávila, afirmara que habían fallecido tres personas sin techo en las últimas dos semanas.

“Nos preocupa que, incluso con toda la red que tenemos, haya personas que deciden no ir a un parador. Por eso tenemos tantos equipos preparados para dar respuesta en la calle”, dijo Mraida.

El ministro porteño explicó que la Ciudad tiene 50 camionetas y 25 motos recorriendo constantemente la Ciudad para localizar a personas en situación de calle y trasladarlas a alguno de los 47 centros de noche disponibles. Además, recordó, tienen la línea 108 disponible para que cualquier vecino denuncie si ve una situación de vulnerabilidad.

“Todas las noches, más de 4 mil personas pasan la noche en un lugar seguro, donde pueden bañarse, comer y tener cobertura. Dentro de esos centros también trabajamos con organizaciones como la de Horacio Ávila, Cáritas y otras ONG a las que financiamos. Tenemos mucho trabajo conjunto. Es la única jurisdicción en Argentina con este nivel de despliegue”, sostuvo.

El aumento de las personas en situación de calle

En el último año las ONGs que trabajan con la problemática en Buenos Aires han detectado un fuerte aumento en la cantidad de personas en situación de calle. Los datos oficiales marcan que entre 2023 y 2024 hubo un incremento del 23 por ciento (saltó de 3.286 a 4.049 de un año a otro). Sin embargo, la ONG de Ávila estima que hay más de 12.000 personas sólo en Capital.

Más allá de la polémica por la cifras, para el ministro hay tres motivos centrales que explican el fuerte incremento: “Venimos arrastrando en Argentina muchos años de fragilidad económica, y eso tiene un correlato en el aumento de personas en situación de calle”.

A eso djio que “se le suma una crisis de salud mental post pandemia, que se ve en muchas ciudades del mundo”. Finalmente, lanzó: “Y también una Provincia de Buenos Aires que no tiene una política pública que dé respuesta. El 70 por ciento de las personas que viven en la calle en la Ciudad provienen de la Provincia. Esos tres factores explican por qué aumenta la cantidad de personas en la calle”.

Cruces con Provincia por la indigencia

Mraida reconoció que es “parcialmente cierto que hay más movimiento económico" y que por eso muchas personas sin hogar se quedan en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, aunque remarcó que "también es cierto que muchas personas vienen porque saben que acá hay una política social que da respuesta”.

Y puso un ejemplo: “Ayer mismo, por la mañana, una mamá que venía de Rafael Castillo nos contó que ya no podían alquilar allá, y vinieron a la Ciudad porque no había más respuesta donde vivían. Uno de nuestros móviles la atendió. Hubo una asistencia médica, porque hacía un año que no tenían atención. Ahora estamos intentando que puedan volver, porque el hijo más chico tenía su escolaridad allá”.

Consultado sobre los programas de asistencia vigentes en la Provincia de Buenos Aires, Mraida respondió: “Seguramente están mostrando fotos del lugar, pero lo que se tuiteó pierde valor: fue hace dos días y fue una respuesta espasmódica”.

“En ningún lugar aparecen esos centros ni está la información de cómo acceder. Nosotros no creemos que repartir frazadas sea una solución. Eso no resuelve la vida de nadie. Tenemos dispositivos armados para que nadie tenga que dormir en la calle. En la Provincia no existen estos recursos, y si los hubiera, bienvenidos sean. Pero el problema es que muchas de las personas que hoy viven en la calle en la Ciudad ya llegaron en esa situación. Y ahí ya es tarde”, finalizó.