El campeonato 2025 de Fórmula 1 llega a su onceava jornada y desembarca este fin de semana en el Red Bull Ring de Austria.



El circuito ubicado en Spielberg es uno de los más legendarios del torneo, con un decorado alpino y curvas rápidas, y con una primera mitad de recorrido con rectas largas. Son 71 vueltas y Max Verstappen tiene el récord de 4 victorias en este trazado.

El monumento a Niki Lauda sigue de cerca cada centímetro de la carrera. El piloto austríaco aseguraba que el GP de Austria de 1984, uno de los años que se coronó campeón, "fue uno de los momentos más emocionantes y decisivos" de su carrera.

Cómo llega Franco Colapinto

El pilarense acumula cuatro carreras con Alpine y Austria sería la última, teniendo en cuenta que el acuerdo inicial era por cinco fechas.

Será una carrera crucial para su futuro como piloto titular. El objetivo sigue siendo el mismo: completar el recorrido e intentar sumar puntos.

Durante esta temporada, Colapinto logró el puesto 16° en Italia, fue 13° en Mónaco, alcanzó la posición 15° en España y finalizó 13° en Canadá.

Pero no se fue contento con la estrategia en Montreal, con un equipo que no respondió con rapidez al momento de ingresar a boxes y un auto que todavía no responde ni cubre las necesidades básicas para mejorar en rendimientos y competencia.

El antecedente argentino en Austria

Este circuito en 1974 todavía se llamaba Österreichring y ese año el podio fue para Carlos Reutemann, con su Brabham BT 44.

Colapinto está entusiasmado, en sus redes compartió: "Volvemos a Europa, se viene Austria. Dale daleee".

Y Colapinto va, y sigue siendo buscado por cada cámara y por cada fan, y espera que Austria mantenga todavía una mística argentina en su pista.

Cronograma

Viernes:

8.30: Prácticas Libres 1

12.00: Prácticas Libres 2

Sábado:

7.30: Prácticas Libres 3

11.00: Clasificación

Domingo:

10.00: Carrera

Transmisión: Fox Sports y Disney+ Premiun

Posiciones