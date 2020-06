Serie A de Italia: Juventus se impuso e Higuaín volvió a marcar

Con un gol de Paulo Dybala y otro de Gonzalo Higuaín en su reaparición, Juventus superó 4-0 de local a Lecce y se afianzó este viernes en la cima de la Serie A de Italia, al iniciarse la fecha 28.



Dybala abrió la cuenta a los 53 minutos, el portugués Cristiano Ronaldo anotó de penal el segundo a los 62 y el Pipita Higuaín, que justamente reemplazó al cordobés para el último cuarto de hora, aumentó a los 83 tras una gran asistencia de CR7. El neerlandés Matthijs de Ligt completó la goleada a cinco minutos del final.

La Vecchia Signora, que ganó los últimos ocho campeonatos en forma consecutiva y va en busca del noveno, es líder con 69 puntos.





Pipita Higuaín sufrió una contractura muscular cuando retomó los entrenamientos y no había sido convocado por el entrenador Maurizio Sarri, que sí lo había autorizado a viajar a la Argentina durante el confinamiento para acompañar a su madre, que atraviesa una dura enfermedad desde hace años.



"Estoy feliz por el gol. Fue un período muy duro, por la pandemia y por la salud de mi mamá", admitió Higuaín, cuyo último gol con la Vecchia Signora había sido ante Udinese en Copa Italia, previo al receso por la pandemia.

"He cambiado y entendí que el equipo me necesita. Me puse a disposición del grupo y todos me han ayudado. Ahora estoy feliz por el regreso y por el gol", cerró el delantero argentino.

Por su parte, Lecce -antepenúltimo, en zona de descenso y que desde la media hora de juego quedó con diez jugadores por la expulsión de Fabio Luconi- contó con el defensor Nehuén Paz.



La fecha continúa este sábado con Brescia-Genoa (a las 12.15); Cagliari-Torino (14.30) y Lazio-Fiorentina (16.45).

Principales posiciones: Juventus 69 puntos; Lazio 62; Inter 58; Atalanta 54; Roma 48; Napoli 42.