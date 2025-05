El exjefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra reapareció en público luego de las elecciones legislativas en CABA 2025 y llamó a la oposición a diseñar una nueva estrategia electoral que otorgue las herramientas para hacer frente al "gorilismo" en la Ciudad. Además, anticipó qué escenarios se abren de cara a 2027.



Tras la victoria de Manuel Adorni en los comicios del domingo, Ibarra consideró que los resultados deben leerse en clave nacional y no de forma local.“Somos la capital de Argentina. Entonces, discutimos temas nacionales. Acá hubo una elección nacional limitada a la CABA. Se discutía Milei, Macri y un espacio político popular”, dijo como primera conclusión.

Es decir, según su punto de vista, no hubo una crítica a la gestión local: “Eso era lo que votaba el porteño, no la baldosa ni la inundación. No se plebiscitaba la gestión de Jorge Macri”.

En segundo lugar, dijo, si bien “no es para tirar manteca al techo”, fue “buena la elección de Leandro Santoro”. Para Ibarra la clave está en que “buscó un frente con diferentes componentes”.

Ibarra reapareció este miércoles al acercarse a la 750 para recibir su obsequio en el marco de la campaña de la radio por la Semana de Mayo, donde entrega a la audiencia una escarapela, una chocolatada y un ejemplar de Página|12.

“Pero hay un dato: si se juntan todos los demás, y si hubiera habido balotaje, nos ganan por mucho. Así que es necesario pensar una estrategia para reconquistar votos que ganó el gorilismo, el antiperonismo, la derecha”, afirmó el exjefe de Gobierno, destituido luego de la masacre de Cromañón.

Luego, en tercer lugar, comentó: “Yo creo que hay una gran desesperanza con la política, y eso fue muy bien captado por La Libertad Avanza. Pero no es que hubo una avalancha de votantes: se quedaron en la casa”.

“Por eso digo que es una elección nacional, y hay que ver cómo impactan los frentes. Creo que hay que volver a mostrar un futuro, con propuestas, con proyectos, con ideas centrales. Porque acá se gobierna para los que tienen más poder, que es lo que quiere LLA. Mientras que si hay un Estado que regula, que pone límites, la peleamos un poco”, finalizó.

Y me parece que en la Ciudad de Buenos Aires, la capital de los argentinos, discutimos las cuestiones nacionales. Y a nivel nacional, las cosas no están fáciles.

Seguí leyendo