"Vengo a articular para que haya una justicia desde otra pespectiva"

Mediante la acordada 13030, la Corte de Justicia de Salta designó a la abogda María del Pilar González directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) en representación del Poder Judicial. La funcionaria conversó con Salta/12 sobre los desafíos en el cargo, la necesidad de una justicia distinta y con perspectiva de género. Además de resaltar el rol de la Ley Micaela en esa búsqueda.

La directora, que reemplazará a María Laura Postiglione, llega al Observatorio con conocimiento de los pasillos de la Ciudad Judicial, dado que se desempeñó en las áreas de derecho laboral y penal.

“Es articular entre lo que es el Poder Judicial y el Observatorio”, explicó sobre su función. Y en esa línea consideró que en el nuevo rol asume la tarea de perfeccionar las estadísticas, pero sobre todo de articular acciones y “unir un poco más” ambos espacios.

Entre las futuras articulaciones, se cuenta la aplicación de la Ley Micaela, aprobada a principios de 2019 y que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública dentro de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

-Entendiendo que estabas dentro de la justicia salteña, ¿cómo se está trabajando actualmente en su aplicación?

-Desde el 2019 se comienza con la aplicación de la Ley Micaela. La Corte de Justicia de Salta articuló con la Oficina de la Mujer de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación y actualmente hay tres personas que se están capacitando y serán los replicadores para todo el Poder Judicial. No solo se trata de capacitar a funcionarios y magistrados sino a todo el ámbito interdisciplinario porque existen múltiples equipos interdisciplarios en cada espacio. Lo que se está haciendo es la parte de sensibilización y con la perspectiva de género que se necesita en la aplicación de fallos y sentencias.

-¿Qué implica que efectivamente la Ley Micaela se pueda aplicar?

-La aplicación de la Ley Micaela implica un cambio que se viene gestando desde hace un tiempo en la Justicia. En la Corte de Salta se tiene una bajada de línea directa y es que la perspectiva de género se aplique no solo en el ámbito penal y de violencia de género, sino en todos los ámbitos y que se vea en todas las sentencias. Por ejemplo, ahora todos los llamados a concursos tienen una temática relacionada con la perspectiva de género. Cuando estaba allí, la jueza de nuestro Juzgado fue determinante y cuando se presenta un caso de violencia de género, se deja de lado lo que se está haciendo y se aboca al género. Es un lineamiento que viene desde la Corte Suprema, pero hay ramas que están más atrasadas y es obvio que falta profundizar, pero está siendo parte del proceso.

-Entonces, ¿se avanza en el cambio de paradigma?

-Creo que estamos avanzando, pero hay mucho por trabajar también. Estamos en el período en donde se están aggiornando las ramas del derecho porque estamos en el proceso y todavía no hay nada dicho ni el tema está cerrado. Por eso se están capacitando y se está encaminando en algo tan importante como es la Justicia. Y creo que el cambio de paradigma se va a implementar porque no hay opción y te lo piden dentro del programa. Vengo a sumar, articular y a gestionar para que haya una justicia que se pueda ver desde otra pespectiva y no solo desde las sentencias. Me encantaría que se pueda ver con otros ojos.

La justicia en las calles

González integró el equipo que hizo el Compendio de Violencia Familiar y de Género, emitido por la Corte en 2020. Además, y que fue parte del ciclo anual 2019 del programa La Justicia sale a las Escuelas.

Desde ese aspecto, la directora, opinó que si bien “es principal articular con el Observatorio", también lo es "que la sociedad pueda tomar más conocimiento en cuestión de género porque no es un poder que publicita meramente fallos”.

-Entonces, ¿cómo se discute el discurso social que sostiene que existe una lentitud en la resolución de casos vinculados al género?

-Es real que hay muchos casos y que los juzgados están a pleno, pero se hace lo mejor que se puede. Uno todo el tiempo está tratando de trabajar e introducir que lo que es perspectiva de género y que tiene prioridad en cualquier juzgado. Es real que se conocen los malos casos y la lentitud de los mismos, pero también hay muchas cuestiones que se hacen y que demuestran que la Justicia está tratando de llevar a la realidad. Se sacan sentencias y se tienen otros programas que están saliendo a la sociedad.

En ese sentido, la directora afirmó que los diferentes movimientos feministas y la lucha en las calles en los últimos años “forman parte del cambio social porque antes no se tenía en cuenta estas cuestiones de género”. “Todos los grupos feministas están velando por los derechos. La realidad es tal que no podemos mirar para el otro costado porque es algo que está pasando y te tenés que hacer cargo para responder a esa demanda de la sociedad”, sostuvo.

La conducción del Observatorio está compuesta por seis directoras. González se suma al directorio donde ya se encuentra Ana Pérez Declerq, representante de la Universidad Nacional de Salta, e Inés Bocanegra, quien está en representación de la Cámara de Senadores. Y aún falta definir a las directoras de la Cámara de Diputados y del Poder Ejecutivo. Mientras que el cargo de directora en representación de las organizaciones sociales ya tuvo su concurso a fines del año pasado y dio como ganadora a Irene Cari. Sin embargo, esta designación está pendiente porque participantes del concurso impugaron el resultado.