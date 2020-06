Vuelven a restringir las salidas de compras según el DNI en Salta

Tras observar un relajamiento en la sociedad y una movilidad que alcanza casi el 80%, el gobernador Gustavo Sáenz decidió imponer restricciones para los comercios durante una semana, y habilitar la atención según la terminación del DNI.

Esta medida, que se aplicará en ciudades con más de 30 mil habitantes, apunta a evitar aglomeraciones en comercios, centros comerciales, supermercados y ferias, además de reducir la circulación, especialmente en zonas céntricas.

De esta manera en Capital, Orán, Tartagal, General Güemes y Metán, podrán circular los lunes, miércoles, viernes y domingos para ir a los comercios y al centro, quienes tengan el DNI terminados en número par, en tanto los martes, jueves, sábados y domingos, podrán hacerlo los impares.

Los comerciantes deberán ayudar al control, exigiendo la presentación del documento y vendiendo solamente cuando el cliente acredite estar en el día que les corresponde.

Las restricciones no alcanzan al resto de las actividades habilitadas, por lo que, por ejemplo, no es necesario considerar la terminación del DNI para ir a un restaurante o al gimnasio. Pero el gobernador advirtió que en algunos casos no se están cumpliendo los protocolos, por lo que en estos siete días se extremarán los controles y junto con el Comité Operativo de Emergencia evaluarán si es necesario aplicar nuevas medidas a alguna de las actividades.

Desde el Ministerio de Seguridad ya confirmaron que volverán a vallar el centro, como sucedía cuando todavía se estaba en la etapa de aislamiento, y la Policía actuará como el primer filtro de control.

“Es fundamental la responsabilidad individual, entendamos que no es una simple gripe. No pensemos que somos inmunes, no somos una isla”, expresó Sáenz durante los anuncios de anoche.

El mandatario dijo que no tiene "argumentos para volver a Fase 1, porque no hay circulación comunitaria”, y pidió que “esta semana mostremos lo que somos los salteños cuando juntos peleamos unidos por un objetivo, que hoy es cuidar la salud”.

“No abusemos de la posibilidad de no estar encerrados y tener una normalidad distinta, sabemos que lo mejor para cuidarnos es quedarse en casa. Y si tenés que salir, usá barbijo, no nos vamos a cansar de cuidarnos”, señaló.

Estadísticas

Antes de los anuncios, Sáenz mostró unas placas, graficando con estadísticas la situación epidemiológica de la provincia.

En estos 101 días de cuarentena Salta registró 27 contagios de personas con residencia habitual en la provincia, a los que se deben sumar otros 12 que fueron diagnosticados aquí, pero son de otro lugar. Del total de enfermos, 18 ya fueron dados de alta y no se registran fallecimientos.

“Hoy la situación de la provincia es buena, pero estamos muy expuestos por las fronteras con tres países y los límites con otras provincias, y los controles tienen que ser estrictos”, explicó el gobernador.

Durante la cuarentena hubo 58 mil intervenciones policiales, y se registraron 17.296 personas infractoras a los decretos 260 y 255.

También se hicieron 2.877 infracciones por el no uso de tapabocas, y se retuvieron 1.764 vehículos.

En tanto, se inspeccionaron 1.289 comercios y locales gastronómicos, lo que dejó como saldo 84 infracciones en las dos últimas semanas.

"Si no vemos que hay un cambio en las personas, vamos a tener que retroceder, porque lo más importante es la salud de los salteños”, señaló Sáenz.