Coronavirus: dio positivo el diputado macrista Julio Sahad 

El diputado nacional por el Pro Julio Sahad, que el jueves pasado estuvo en el recinto durante las 9 horas y 45 minutos que duraron las sesiones, dio positivo por coronavirus. El riojano anunció el contagio en sus redes sociales y frente a esta noticia, desde su bloque confirmaron que este martes se realizararán el hisopado sus compañeros Silvia Lospenatto, Facundo Suárez Lastra, Cristian Ritondo y Fernando Iglesias.

El test no se limitó a los diputados de su bloque, también se hisoparán el diputado mendocino José Luis Ramon, jefe del interbloque Unidad Federal, y la diputada del Partido Obrero, Romina del Plá. Según adelantaron desde Diputados a este diario, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, convocó para este martes a las 17 una teleconferencia con los jefes de bloque en la que se va a rediscutir el protocolo de sesiones remotas y cómo va a continuar la actividad en la Cámara, dada esta nueva situación. La noticia se conoce cuando desde Juntos por el Cambio se exige pasar a sesiones presenciales , en lo que significaría una virtual paralización del Congreso.











El director médico de la Cámara de Diputados, Marcelo Halac, firmó un comunicado en el que reforzó que "se insiste en la recomendación de evitar en la medida de lo posible las reuniones presenciales por el riesgo de transmisión viral que implican", y explicó que, a partir del caso de covid-19 positivo del diputado Sahad, "se ha diseñado un nuevo mapa epidemiológico, identificándose los contactos estrechos". En tal sentido, Halac expresó que "a través de los distintos medios gráficos y visuales disponibles se ha identificado una serie de trabajadores legislativos y colegas del bloque que por la dinámica de una sesión prolongada deben ser considerados contacto estrecho". "Es menester remarcar que las personas identificadas en este núcleo de contactos estrechos deben guardar un aislamiento hasta cumplir catorce días desde el contacto", agregó.



Luego de anunciar el positivo, Sahad detalló que "siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo. Esta vez no fue la excepción, llegué el día sábado y me trasladé hasta el hotel para que me realicen el hisopado". El diputado afirmó que se siente bien, que no tiene ningún síntomas y que está cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. En declaraciones radiales había dicho que no sabía dónde se pudo haber contagiado ya que, según sus palabras, "en Buenos Aires voy a un departamento solo, en la cámara estoy solo en mi despacho. No tengo contacto estrecho con personas salvo con mi asistente”.



Cristian Ritondo escribió en sus redes sociales que por recomendación de Halac y ante el positivo de Sahad se realizará "un hisopado preventivo". El diputado especificó que no tiene síntomas, que está cumpliendo con el aislamiento y que comunicará los resultados en cuanto los tenga. "Apenas crucé unas palabras con Sahad en el recinto", explicó. Fuentes cercanas confirmaron, en diálogo con este diario, que los hisopados se harán este martes y estiman que los resultados los tendrán luego de las 24 o 48 horas.

Desde el equipo de Del Plá dijeron a Página/12 que la diputada se encuentra bien de salud, que no tiene síntomas y que será hisopada este martes en su hogar. "La respuesta puede demorar entre 12 y 24 horas", adelantaron. Según explicaron fuentes cercanas a la diputada, si bien Del Plá no tuvo contacto con Sahad, comparte pasillo con él en la Cámara, de ahí la posibilidad de contagio. El diputado mendocino José Luis Ramón ya se hizo el hisopado y se aisló de su familia mientras espera los resultados.

El riojano no es el primer diputado que dio positivo de covid-19, pero los dos legisladores que se habían contagiado antes no habían asistido Congreso. El primero fue Walter Correa y el segundo Federico Fagioli, ambos del Frente de Todos.

Halac detalló que, como es habitual, se ha indicado un nuevo refuerzo de la limpieza y desinfección de los espacios comunes y elementos de trabajo en la Cámara baja. También fue desinfectada nuevamente la Cámara de Senadores. Halac recordó una serie de recomendaciones y pautas preventivas para el trabajo de los legisladores: el constante lavado de manos, la conservación de un distanciamiento social mínimo de dos metros, el uso obligatorio de tapabocas y la identificación de grupos vulnerables para que se abstengan de participar de reuniones presenciales. Como parte del protocolo, se realizaron tareas de limpieza y desinfección en los salones Delia Parodi y Pasos Perdidos, los bares, baños y de todos aquellos lugares donde estuvieron los diputados durante la sesión del jueves pasado.



