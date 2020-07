Víctor Blanco: "Hoy no sabemos cuándo volverá el fútbol" 

“Claudio Tapia, presidente de AFA, inauguró el Zoom y la reunión la comenzamos los dirigentes. La idea era juntar a todos los médicos de los equipos que están participando en esta etapa para elaborar un protocolo y presentarlo a nivel nacional. Después dejamos a los profesionales para que discutieran y pudieran contemplar una iniciativa que abarque a todo el fútbol profesional, tanto de Primera como del ascenso, en busca del mejor protocolo para todos. Habrá más reuniones seguramente”, dijo Víctor Blanco, presidente de Racing, sobre la primera reunión de la Comisión Médica realizada el jueves pasado en busca de acelerar el retorno a las prácticas.



-¿Le parece que la situación de los futbolistas debe quedar sujeta a la del resto de ciudadanos en cuanto a sus posibilidades de salir a correr o deben tener una reglamentación propia?

-Queremos defender la posición del jugador, pero también la vida. Tenemos que ser cautos. Esta comisión tendrá como resultado un informe y a partir de ahí buscaremos tomar la mejor medida. Uno no entiende del tema así que se debe tomar nota de lo que dicen los profesionales.

-¿Qué le pareció la intervención de Marcelo Gallardo pidiendo volver a los entrenamientos?

-Seguramente Marcelo como nuestro técnico (Sebastián Beccacece) y otros ven de una manera y los dirigentes lo hacemos de otra. Nosotros lo único que tenemos que hacer es preservar la salud de la gente. Eso es lo que se decidió en la Asociación del Fútbol Argentino.

-Algunos jugadores dejaron entrever que la falta de entrenamientos colectivos responde a no querer correr riesgos de alguna posible lesión que conllevaría una renovación automática del vínculo contractual después del 30 de junio.

-No, no tiene nada que ver. Racing fue uno de los primeros que presentó un protocolo para el retorno lo antes posible. Pero las circunstancias no lo permitieron. Desde que empezó la cuarentena la situación fue empeorando mes a mes. Ni el Ministerio de Salud ni el Gobierno Nacional tuvieron la oportunidad para poder liberarlo.

-Desde 2017 se desempeña como secretario general de la AFA. ¿Por qué considera que Claudio Tapia fue reelecto por un nuevo período, hasta 2025, de forma unánime?

-Creo que se hizo un trabajo importante desde donde venía la AFA. Se ha mejorado mucho, se ha normalizado. Por supuesto que hay mucho por hacer todavía y lógicamente lleva su tiempo. Veníamos de una AFA intervenida y de lo que había pasado en la elección del 38 a 38. Me parece que se están haciendo bien las cosas, ojalá sigamos por este camino de crecimiento. Que nuestra Selección pueda ser representativa del nivel del fútbol nacional y de lo que siempre supimos ser.

-Cuando habla de mejoras, ¿a cuáles se refiere?

-Creo que la Selección cuenta con gente muy importante, como el director general César Menotti, (Fernando) Batista, (Pablo) Aimar, (Bernardo) Romeo, (Walter) Samuel. Me parece que están trabajando muy bien y hay que darles la oportunidad. Lógicamente a (Lionel) Scaloni también. Además hubo mejoras en la infraestructura del predio de AFA.

-En esta nueva conformación de la AFA, ¿los grandes tienen más poder? River volvió con una vicepresidencia de la mano de Rodolfo D'Onofrio, mientras que Jorge Amor Ameal (Boca), Marcelo Tinelli (San Lorenzo) y Hugo Moyano (Independiente) tendrán otras tres de las seis vicepresidencias. Y usted continúa como secretario general.

-No, acá todos los votos valen igual. El de Boca, Racing, Estudiantes o Gimnasia. Cuando se toman decisiones se votan e igualmente hay mucho consenso. Por eso salen casi por unanimidad. No veo una AFA dividida, más bien todo lo contrario. Y creo que es un mérito del presidente (Claudio Tapia) haber logrado eso.

-Hablando de decisiones, ¿por qué se luchó tanto para la creación de la Superliga y en tan poco tiempo se eliminó para darle lugar a la nueva Liga Profesional?

-La Superliga tuvo un comienzo con el apoyo de todos los clubes. El destete del fútbol profesional de la AFA fue una determinación importante. En el tiempo que duró fue completamente independiente, pero a la hora de tomar algunas medidas lastimosamente no lo pudo hacer o fracasó. Hubo clubes que no cumplieron y la sanción nunca se aplicó. Eso le hizo perder credibilidad y a partir de ahí creo que comenzó su decadencia.

-Se expresó a favor de la Liga Profesional, pero objetó la posibilidad de llevarla a 28 o 30 equipos. ¿Por qué?

-Es muy sencillo, personalmente acuerdo en que este año no haya descensos porque la pérdida de categoría debe darse en el campo de juego y no en un escritorio. También coincidí con la suspensión del torneo porque inicialmente pensábamos que volvería en 60 días, pero la realidad es que al día de hoy no sabemos cuándo volverá el fútbol. Entonces no podíamos estar pendientes de eso. La verdad es que no estoy de acuerdo con que no haya descensos los próximos campeonatos, pero es un tema para hablarlo adentro de la AFA cuando sea el momento.

En el plano futbolístico, en materia de renovaciones del plantel de Racing, el capitán y el subcapitán del equipo sellaron su continuidad. Lisandro López firmó por un año e Iván Pillud, por dos. Darío Cvitanich también llegó a un acuerdo, según publicó en sus redes sociales el sábado, y seguirá seis meses más “a pesar de la quita impuesta” que rondaría el 60%. Sólo falta resolver la situación de Javier García: “Se hizo un esfuerzo grande por los cuatro jugadores porque son crack dentro y fuera de la cancha. Estamos ofreciendo lo que podemos pagar”, agregó.

Respecto de Ricardo Centurión, en el radar de Boca, Vélez, Argentinos y Lanús, marcó al conjunto de Liniers con más chances: “Hubo una charla con Sergio (Rapisarda, presidente de Vélez) en la que manifestó el deseo de que siguiera con ellos. Quedó en pasarnos una oferta. En este momento queremos una venta y puede ser un porcentaje”.

Dejó en claro que más allá de las vicisitudes que se están viviendo por la pandemia “hoy por hoy estamos con todo el personal con los sueldos al día” y reconoció que siguen de cerca la posible venta de Lautaro Martínez al Barcelona, ya que conservan el 10% del pase. “Es patrimonio del club, pero no estamos desesperados. Tampoco hay que hacer cuentas de cuánto podría quedar porque habrá que ver por cuánto se hace la operación verdaderamente. Igual no tenemos participación, nos enteraremos cuando esté realizada”.

A su vez, destacó la importancia que tuvo desde el comienzo de su gestión en Racing (27/9/2013) el cambio de mentalidad por una más positiva. “Lo trabajamos con el equipo de Marketing para ir cambiando esa onda”, contó. De cara a la posibilidad de ser re-reelecto en los comicios contemplados para fin de año, indicó que aún no sabe si se harán: “Hoy no puedo decir que se hagan porque todo es incertidumbre. Por Estatuto, agosto es la fecha límite para tomar una decisión si serán este año o no”.

Por último, enfatizó le satisfacción que le dio escuchar a Diego Milito con ganas de ser presidente de la institución en el futuro. “Aportaría toda la experiencia que vivió en Europa. El fútbol argentino es distinto, pero también tiene experiencia como secretario técnico hace ya dos años. Ojalá se pueda seguir capacitando para cuando sea el momento”, concluyó.

