Policias denunciados por procedimiento y detención arbitraria

Un joven de 22 años de Apolinario Saravia denunció en la Fiscalía de Derechos Humanos y en la oficina de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad al comisario de aquel pueblo y a otros tres efectivos policiales. Los uniformados dispararon con arma de fuego cuando el joven circulaba con dos amigos en un vehículo, el domingo a la madrugada.

El comisario Walter Mamaní sostuvo que el joven intentó pasarle por encima con el auto, que iba a alta velocidad y alcoholizado. Sin embargo, la versión policial es desmentida por la filmación de la cámara de seguridad de la Sala Nido, que muestra a la camioneta circulando a velocidad lenta, y a los policías disparando sin haber dado la señal de alto. Ante los disparos, el muchacho aumentó la velocidad hasta su casa, que estaba cerca. Lo persiguieron y detuvieron hasta el mediodía.

La detención del joven Luciano Diez se produjo alrededor de las 4.30 del domingo. La madre, Iris Waidelich, propietaria de Televisora Anta Visión, sostuvo ante Salta/12 que el comisario llegó a su casa diciéndole que iba a detener a su hijo porque pasó con "música a alto volumen" y que casi "le tiró el vehículo encima". "El comisario estaba alterado", describió la mujer.

Al joven lo llevaron detenido "por atentado con arma impropia -la camioneta- y resistencia a la autoridad" pero esto le fue informado recién cuando lo liberaron. "Con el panorama que describía el comisario, mi hijo era culpable, yo estaba enojadísima. Llamé por la mañana al auxiliar fiscal Sergio Dantur y me informó que iban a tratar de liberarlo antes de las 12. Cuando lo soltaron yo estaba esperando la versión de él", explicó Waidelich. Entonces el muchacho le pudo contar que había estado jugando a la PlayStation con los amigos en la vivienda familiar. Uno de los jóvenes le pidió que lo lleve a la casa. Lo llevó en la camioneta de Waidelich. En el trayecto de regreso, se encontró con los policías que dispararon contra el vehículo sin mediar palabras. Diez expresó que se asustó y aumentó la velocidad hasta la casa, la Policía lo persiguió y lo detuvo.

"Mi hijo me contó que lo metieron en la celda, que le tiraban agua fría y que con la cachiporra le golpeaban las rejas para no dejarlo dormir. Alrededor de las 7 cambió la guardia y pudo estar más tranquilo. Mientras otro detenido le compartió una frazada para taparse. Cuando lo llevaron al hospital para revisarlo no le hicieron la prueba de alcoholemia. En los papeles decía que tenía olor a alcohol pero no presentaba estado de ebriedad", detalló Waidelich.

"El lunes fui a la Sala Nido, ahí había videos de la cámara de seguridad. Nunca me imaginé ver que mi hijo conducía la camioneta despacito de ida y de vuelta y que en la curva cuando se cruza al móvil policial le efectúan los tiros", dijo la madre. El joven circulaba con dos amigos que ya declararon como testigos.

Waidelich sostuvo que el hijo le manifestó que se siente "perseguido" por la Policía y que hay un efectivo que lo insulta. "El que manejaba el móvil, le dice boludo mariconcito", señaló.

Waidelich planteó que con la pandemia, a la Policía "le dieron mucho poder" y en ese marco sucede la violencia institucional.



"En la radio el comisario quiso explicar el video, dijo que venían perseguidos por gente del barrio El Fortín con piedras y que los disparos eran hacia estas personas", planteó Waidelich, sin embargo, en el video no se observa esa situación. "Él dice que mi hijo circulaba por la calle 6 de Enero del barrio Obraje, pero no coincide con los hechos porque Luciano dijo que no anduvo por ahí", planteó Waidelich.

La mujer y su hijo temen que este hecho se relacione con una persecución del comisario. La mujer recordó que en abril tuvo cruces con Mamaní debido a que su canal de televisión trasmitió la movilización de vecinos de General Pizarro y de Apolinario Saravia cuando en etapas más estrictas de la cuarentena se negaban a que entraran colectivos con trabajadores rurales de otros lugares a La Moraleja.

En una reunión del COE, "el comisario me dijo a usted la voy a denunciar porque está difundiendo información falsa. Era verdad que iban a llegar los colectivos. Le dije que me manejo con fuentes. Me alertaba a que cuide mis palabras porque decía que yo era una persona influyente", dijo la mujer. Después contó que recibió mensajes de Whatsapp del comisario con el mismo contenido y que la bloqueó. Waidelich considera que puede haber un ánimo particular del funcionario policial a raíz de esto contra ella y su familia. Sostuvo que en el canal da apertura a todas las voces.

En el pueblo se conoció el contenido de un "facebook con perfil falso", donde se difama a Waidelich y a sus hijos. Incluso trucaron una foto suya que era de apoyo a la marcha ni una menos.

Salta/12 consultó a la policía de Salta por estos hechos pero solo informaron que interviene la Fiscalía de Derechos Humanos. El Ministerio Público Fiscal no aportó novedades.