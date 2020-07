Ariel Ortega: "River es como una madre, te da todo"

El ex delantero de River Ariel Arnaldo Ortega se refirió este sábado a la relevancia que tiene Marcelo Gallardo en el club y a su actual puesto en las divisiones inferiores de la institución de Núñez, la cual definió como una madre porque "te da todo, hasta trabajo".

"Hoy por hoy Gallardo es el emblema, el corazón de River. No hay otra palabra porque lo que ha logrado él, teniendo todo en contra, un presidente en contra del otro club (por el ex presidente Mauricio Macri, de Boca), ha logrado todo en poco tiempo. Uno siempre sueña en lo futbolístico, pero hay cosas que se te dan y no creo que él haya soñado conseguir tantas en tan poco tiempo. Le ha dado tanto al fútbol que es impresionante", enfatizó el Burrito.

En un Instagram Live con el relator partidario Atilio Costa Febre celebrado durante un nuevo aniversario de la eliminación de la Selección en el Mundial de 1998 -ante Holanda, con la expulsión del Burrito por un cabezazo al arquero Edwin Van der Sar minutos antes del gol definitivo de Dennis Bergkamp-, el ídolo millonario indicó que lo que más le sorprende es que Gallardo haya "potenciado jugadores" que a él le han "tapado la boca".



"Potenció a chicos que no los veías con potencial para jugar en River​, porque no es lo mismo jugar acá que en otro club, y él lo ha logrado. Son virtudes que tienen ellos, como Ramón (Díaz), que son técnicos pícaros e intuyen los partidos, leen bien el juego.

Lo que ha dado Marcelo en este tiempo es único, ha puesto a River en lo máximo", enfatizó el jujeño, quien fue compañero de Gallardo tanto en el club de Núñez como en la Selección argentina.

Por último y en tono de broma, Ortega dijo que quiere "mucho" a Gallardo, y agregó: "Pero no sé si él a mí".

En cuanto su trabajo en el club, donde está en las divisiones inferiores, Ortega indicó que River "es como tu vieja, te da todo". "Hasta te da trabajo y puedo estar ahí. No tengo otras palabras. Si hubiese sido por mí, no me hubiera ido nunca de River. Pasaron cosas y me tuve que ir, pero no se puede volver el tiempo atrás", enfatizó.