El nostálgico comentario de Caniggia a Maradona, a 30 años de Italia '90

En medio de la pandemia de coronavirus y los protocolos sanitarios que hace casi cuatro meses frenaron las competencias deportivas en Argentina, Claudio Paul Caniggia expresó una nostalgia que seguramente comparten con él millones de argentinos y argentinas: "Cómo se extraña jugar", escribió el "Pájaro" este domingo, comentando una publicación que hizo en las redes Diego Maradona, compañero suyo del plantel subcampeón en el Mundial de Italia '90.

El actual entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata había subido a su cuenta oficial de Instagram un video sobre la semifinal con Italia de aquella Copa del Mundo, a la que definió como "una batalla, no sólo a nivel futbolístico". En aquel inolvidable partido , justamente, Caniggia marcó el gol del empate 1-1 que le permitió a Argentina llegar a la definición por penales, ganar por 4 a 3 y clasificar a una nueva final.

El nostálgico comentario de Caniggia a Maradona, recordando Italia '90 (Foto: Instagram Maradona).

"A 30 años (y 2 días) de este partido contra Italia -escribió Maradona, en el mensaje que acompañó el video-. Ya lo saben, fue nuestro pase a la final del Mundial 90, en el San Paolo. Gracias a los napolitanos por su respeto. Y a mis compañeros, que dejaron todo contra un equipazo como el italiano. Sin exagerar, este partido fue una batalla, y no sólo a nivel futbolístico. Esto lo publico con mucho respeto, porque sigo en contacto con algunos de los protagonistas. Pero no podía no hacerlo. Un saludo para todos, y espero que recuerden nuestros nombres!".

Ante el emotivo video y el recuerdo del Diez de uno de los mundiales más recordados en la memoria popular argentina, Caniggia apareció estelarmente, como hace 30 años para anotar aquel gol. "Cómo se extraña jugar lpmmm, te quiero hermano", le escribió a Maradona, con un comentario que alcanzó los 887 likes de la publicación maradoniana. La nostalgia de Caniggia es la de muchos y muchas, que extrañan el fútbol y que extrañan verlos a ellos jugar.