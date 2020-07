La emotiva carta de despedida del compositor: "Yo, Ennio Morricone, estoy muerto" 

El compositor italiano Ennio Morricone murió este lunes a los 91 años. El músico romano, creador de bellas bandas sonoras para el cine, escribió una carta de despedida para sus familiares y amigos. Un texto tierno y conmovedor.

La carta, que comienza con la frase "Yo, Ennio Morricone, estoy muerto", fue escrita durante su convalecencia, tras las complicaciones de una rotura de fémur, producto de una caída.

La carta fue encontrada por sus familiares y fue leída por el amigo de la familia y abogado del compositor, Giorgio Asumma, frente a las cámaras de televisión y periodistas en la puerta de la clínica romana donde falleció. A continuación, se reproduce el texto completo:

"Yo, Ennio Morricone, estoy muerto. Lo anuncio a todos los amigos que siempre han estado cerca de mí y también a aquellos que están un poco lejos, a los que saludo con gran afecto. Es imposible nombrarlos a todos. Pero un recuerdo especial es para Peppuccio y Roberta, amigos fraternales muy presentes en los últimos años de nuestra vida. Solo hay una razón que me impulsa a saludar así a todos y a celebrar un funeral de forma privada: no quiero molestar. Saludo con mucho afecto a Inés, Laura, Sara, Enzo y Norbert, por haber compartido conmigo y mi familia gran parte de mi vida. Quiero recordar con amor a mis hermanas Adriana, María, Franca y a sus seres queridos y hacerles saber cuánto los he amado. Un saludo pleno, intenso y profundo a mis hijos Marco, Alessandra, Andrea, Giovanni, mi nuera Mónica y a mis nietos Francesca, Valentina, Francesco y Luca. Espero que comprendan cuánto los he amado. Por último, María pero no última. A ella le renuevo el extraordinario amor que nos mantuvo unidos y que lamento abandonar A ella la despedida más dolorosa”.



Firmado: Ennio Morricone.