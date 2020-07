La Rubia Peronista: "Fabián Gutiérrez me dijo que estaba amenazado, no arrepentido"

Cuando se conoció el asesinato de Fabián Gutiérrez, antiguo secretario de Cristina Kirchner, Nicole González, más conocida por su nombre artístico La rubia peronista , hizo público en su cuenta de Facebook un posteo donde contaba un antiguo encuentro con el ex funcionario en El Calafate, después de la presentación de su espectáculo "Gorilas abstenerse" en esa ciudad de la provincia de Santa Cruz. En él asegura que Gutiérrez le dijo que estaba amenazado, y que por eso había hecho las declaraciones que el juez Bonadio tomó para considerarlo un arrepentido.

La humorista y conductora radial, qeu además es abogada, también aseguró que tiene testigos del diálogo y que está dispuesta, si algún juez lo considera relevante, a repetirlo en sede judicial.

El siguiente es el posteo completo:

"Quiero decirles algo muy importante, conocí a Fabian Gutierrez , fue a ver mi show en la Toldería, el Calafate, el año pasado. Una persona que me acompañaba me dijo quién era y que estaba en una causa como 'arrepentido'. Terminado el show se acercó a saludarme junto a otros espectadores y así como me conocen que soy le dije 'perdóneme pero ¿qué carajo hace ud. acá? Usted está en una causa armada para tirar abajo el proyecto nacional y popular'.

Inmediatamente me contestó "entiendo lo que me planteás pero quisiera que te pongas en mi lugar, cuando gente pesada del gobierno (en ese momento PRO) me amenazan a mí y a mi familia si es que yo no colaboro. Yo no me arrepiento de nada y nada tengo que decir de Néstor y Cristina, de hecho por eso estoy acá, por eso vine a ver tu show por el coraje que vos tenés, el coraje que a mí me hace falta para hacerme cargo de mi vida. Me amenazan con hacer circular videos privados teniendo relaciones con hombres, porque soy gay pero nunca tuve la fortaleza de afrontarlo, me amenazan con que algo malo le va a pasar a mi familia, yo le pedí perdón a Cristina y espero que me entienda, tuve que decir cosas que no son porque tengo miedo'. Se puso a llorar y le dije 'tranquilo, yo creo que todo esto va a pasar'.

Es de público conocimiento lo que a Fabián le ha sucedido, pero la semilla del mal mediática recalca hasta el hartazgo que era un arrepentido, como dejando entrever que su muerte pudo haber tenido que ver con eso. En su memoria, como estoy leyendo tantas cosas y al haber sido testigo de lo que me comentó esa noche, quiero decirles que Fabián no era un arrepentido era un amenazado por quienes se han dedicado a armar causas, difamar, calumniar para tratar de perpetrar en el poder a un sistema de gobierno que le quitó derechos al pueblo para incrementar los privilegios de los oligarcas de siempre y que por suerte terminó en diciembre del año pasado, disculpen pero ¡no me lo quería guardar! Y si a algún juez le sirve mi testimonio cuando guste y con testigos puedo dar fe de lo que digo. Yo no les tengo miedo."