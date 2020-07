La despedida a Ennio Morricone en las redes

Tras la muerte de Ennio Morricone, muchas personalidades decidieron recordar al músico romano con mensajes y posteos afectuosos en redes sociales.

El cineasta español Juan Antonio Bayona, director de El orfanato (2007), Lo imposible (2012) y Jurassic World: el reino caído (2018), reconoció el talento del músico y expresó la tristeza desde su cuenta oficial de Twitter: “Al hablar de la importancia y el talento de Ennio Morricone todas las palabras se quedan pequeñas. Sólo la música alcanza”. Horas después, tras algunos retweets, junto a un fragmento de El bueno, el malo y el feo (1966), precisó: “Morricone y Leone revolucionaron el western desde una óptica personalísima, casi experimental, enfatizando los efectos visuales y sonoros mediante un estilo híper realista. Cine mayúsculo, contado a través de imágenes, sonido y música”. Además, destacó como una curiosidad su rol de arreglista para importantes nombres de la música pop como Mina, Gino Paoli, Luigi Tenco, Zuchero o Pet Shop Boys, y posteó un video con la interpretación en español de “Il Mondo”, a cargo de Jimmy Fontana, otro artista con el que Morricone trabajó codo a codo.

El actor español Santiago Segura, por su parte, compartió el icónico tema de Cinema Paradiso junto al mensaje: “Adiós Ennio Morricone. Creando, ilusionado, trabajando hasta el final de sus 91 años, su música siempre presente. DEP”.

Personalidades del mundo de la política y la cultura italianas también hicieron pública su pena por el fallecimiento de uno de los grandes referentes en la composición de bandas sonoras a nivel mundial. El presidente de Italia, Sergio Matarrella, posteó una foto junto al compositor y expresó desde su cuenta oficial de Twitter: “La partida de Ennio Morricone nos priva de un artista distinguido y brillante. Músico refinado y popular al mismo tiempo, dejó una profunda huella en la historia musical de finales del siglo XX”.

Giuseppe Conte, primer ministro italiano, también publicó sus condolencias en la red social: “Recordaremos siempre, con infinita gratitud, el genio artístico del maestro Ennio Morricone. Nos hizo soñar, emocionar, reflexionar, escribiendo notas memorables que quedarán indelebles en la historia de la música”. Mientras que el ministro de Cultura, Dario Franceschini, declaró: “Hoy es un día triste para la cultura. Nos deja un músico de refinada competencia que con sus melodías hizo emocionar y soñar a todo el mundo, que le otorgó los mayores y más importantes premios y reconocimientos, como el Oscar”.

Desde la escena local, Fito Páez se sumó a la despedida con un mensaje breve y contundente desde sus redes: “Nadie como él. Ennio Morricone. 10/11/1928 - 06/07/2020”. El cantautor Kevin Johansen también recordó al italiano desde su cuenta de Twitter, con una fotografía y las siguientes líneas: “’Al Genio de Ennio’... Morricone, Así le agradecí humildemente al Maestro en una canción dedicada a mi hijo Tom, ‘My Name Is Peligro’. Una influencia ineludible…”.

El director de cine Sebastián De Caro posteó un video con la performance de un fragmento de la BSO de Once Upon a Time in the West (1968), interpretada en vivo por una orquesta que dirigía el propio Morricone: “Se fue el más grande compositor de música para cine de todos los tiempos...”. Y el crítico de cine Matías Lértora, por su parte, escribió: “Hoy murió una parte del cine. Buen viaje maestro. Ennio Morricone (1928-2020)”. Una de las curiosidades en el mundillo virtual local fue la referencia que hizo un club de fans de Los Simuladores a las piezas de Morricone utilizadas para algunos episodios de la serie argentina dirigida por Damián Szifron entre 2002 y 2004: “Ennio Morricone en Los Simuladores: un puñado de sus composiciones formaron parte de ‘Un trabajo involuntario’, musicalizó la poesía de Medina en el zoológico y además suena en la última reunión del episodio final”, recordaron los fans.

Producción: Laura Gómez.