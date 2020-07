Estudiantes y Rojo buscan convencer al Manchester United

Estudiantes de La Plata y Marcos Rojo trabajan para la continuidad del jugador en el plantel que dirige Leandro Desábato, aunque todo dependerá de la predisposición de los propietarios del Manchester United, club con el que el ex defensor de la Selección está vinculado hasta junio del 2021, con prórroga por un año más a favor de la entidad inglesa.



Pese a que el 30 de junio venció su préstamo y que debe volver a Inglaterra en estos días, Rojo quiere quedarse en la Argentina y aseguró que su idea es "seguir en Estudiantes", al tiempo que reconoció un llamado de Juan Román Riquelme para sumarlo a Boca, que el propio jugador desestimó "por respeto a la gente" que lo recibió "como a un ídolo".



Por su parte, Agustín Alayes señaló: "Para nosotros es un tema prioritario; él tiene ganas de quedarse y nosotros, de que se quede; lamentablemente cuando regresó pensamos en otra cosa, pero todo se dio de esta manera".



"Marcos lo explicó bien, fue claro con el tema Boca, pero tenemos en claro que su sentido de pertenencia no disminuirá, pase lo que pase. No vamos a enojarnos si no seguimos juntos. El dijo que quería venir a jugar a Estudiantes y lo hizo, aunque desgraciadamente pasó todo esto", aseguró el secretario técnico del Pincha.



Tanto Rojo como Estudiantes saben que la negociación no será sencilla, pero pretenden prolongar el acuerdo al menos hasta diciembre, a pesar de que la falta de definiciones en el fútbol argentino no ayuda al juego de la seducción.