Iba a patear y le cayó un rayo en pleno entrenamiento

A poco más de dos semanas de la reanudación de las competencias tras el parate pandémico, el fútbol de Rusia quedó conmocionado por la desgracia sufrida por el juvenil de 16 años Ivan Zaborovsky, quien fue impactado por un rayo durante un entrenamiento y quedó internado en coma con graves quemaduras.

El trágico episodio quedo grabado en video, donde se ve cuando el arquero del Znamya Truda, de la Tercera División rusa, se dispone a patear desde fuera del área cuando es impactado por el rayo. Acto seguido, su imagen desaparece entre la humareda mientras la pelota se encamina hacia el arco.

"Por lo que sabemos, los doctores consideran que la situación de Ivan es estable. Ya lo sacaron de los respiradores artificiales y, de a poco, está abandonando el coma inducido", comunicó en las últimas horas Igor Mayorov, director general del club de la ciudad de Oréjovo-Zúyevo, en el óblast de Moscú, y autodenominado como el "más antiguo de Rusia".



Según la reconstrucción de los hechos, el juvenil fue asistido por uno de los entrenadores presentes, Anton Basov, quien le hizo respiración artificial y reanimación cardiopulmonar al futbolista para salvarle la vida antes de la llegada de la ambulancia.

El director del club también tuvo que explicar las condiciones en que se llevó a cabo la práctica. "Había un cielo despejado, aunque nublado, sin lluvia ni viento. Si hubiera habido una tormenta eléctrica, entonces no hubiéramos practicado, el entrenador habría llevado a los jugadores al gimnasio", defendió.



Tras conocerse la noticia, diversos arqueros de los principales planteles rusos enviaron sus mejores deseos al juvenil, que se encuentra internado en el hospital de Lyubertsy.

El fútbol ruso se había reiniciado oficialmente el pasado 20 de junio con presencia limitada de público en las tribunas. En la máxima categoría, se coronó el fin de semana pasado el Zenit de San Petersburgo, con la participación de los argentinos ex River Sebastián Driussi y Emanuel Mammana, el ex Belgrano e Independiente Emanuel Rigoni, y el colombiano ex Boca Wilmar Barrios.