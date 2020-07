Diferencias entre Rosario y el AMBA

"Si liberamos mucho el AMBA, estallan Rosario y Córdoba", dijo ayer a la mañana el ministro de Salud de Buenos Aires, Daniel Gollán, e inmediatamente se encendieron las alarmas ante semejante afirmación. Asimilado el impacto de la terminología empleada por el funcionario bonaerense --desaconsejada a la hora de comunicar en torno de la pandemia-- el diagnóstico elaborado por Gollán fue compartido por el secretario de Salud Pública de Rosario, Leonardo Caruana, quien sostuvo que "cuanto más circulación de personas se da, mayor es el riesgo de contagio, y sobre todo si la procedencia es del AMBA donde se están dando el 90% de los casos día tras día", afirmó. En ese sentido el funcionario propuso coordinar las actividades tendientes a monitorear los "pluriempleos" , una propuesta formulada hace dos meses y que comenzó a realizarse en lugares con poblaciones de mayor riesgo como mercados de productores, ampliación de testeos en barrios con población migrante, los trabajadores de la salud que trabajan en lugares como geriátricos y sanatorios, o fuera de la ciudad inclusive.

Sin embargo, esa metodología no se sostuvo entre los distintos estamentos y tras casi 20 días sin caso positivos en la ciudad hubo un nuevo "brote" que respondía básicamente a ese tipo de situaciones. "Si uno toma esos datos se da cuenta que en el 95% de los nuevos, el caso índice es AMBA y lugares de provincia de Buenos Aires de gente que va y viene de allí y no solo de trabajadores de la salud", describió Caruana.

Además remarcó la necesidad de "volver a sentarnos a una mesa los diferentes sectores, incluidos los colegios profesionales, el sector privado y avanzar en el cuidado de los que cuidan". Por otro lado secretario de Salud ratificó que "estamos en un momento de `gestión del riesgo` , no hay un escenario de `contagio 0` y sería un error no coordinar los esfuerzos como se hizo desde el comienzo con el gobierno nacional y provincial, y no tomar medidas unilaterales y anticiparnos con los aislamientos preventivos, que debemos realizar para garantizar la cobertura de los servicios".

El ejemplo más cercano fue lo ocurrido en el Sanatorio Británico donde a partir de un caso de un paciente positivo, "salieron de la cancha" más de 50 trabajadores de la salud. "Tenemos días sin casos en la ciudad, otros con uno o dos contagios controlados , y así puede ocurrir en la semana que estamos transitando y la que viene. Estamos evitando, con la intervención temprana y rápida, como en Cabin 9 y en el Británico, un contagio controlado, la circulación comunitaria, ese es el objetivo, que no ocurra lo del AMBA".

En diálogo con Rosario/12, Caruana sostuvo que "debemos ser prudentes, trabajar fuertemente en el contagio controlado". "Las estimaciones previas de cuándo sería el pico o qué podría suceder no se dieron, y así pasó mayo y junio, y la verdad es que no tenemos ningún elemento que nos permita decir taxativamente qué va a pasar. Los "picos" se analizan cuando comienza el descenso, así que con lo que estamos viviendo lo mejor es ir día tras día y saber que quien trabaja fuera de la ciudad tiene un riesgo mayor y estar en una fase distinta de aislamiento para proteger a su familia", dijo el funcionario.

En cuanto la situación particular de los trabajadores de la salud --casos índices de los últimos clusters-- el secretario propuso "sentarnos a una mesa y diseñar una estrategia de reducción de riesgos y tener la información. Por ejemplo alguien que trabaja en una terapia, luego donde puede trabajar, o fuera de la ciudad o de la provincia, y extremar los recaudos, pero con serenidad, no con declaraciones rimbombantes y pensar integralmente la estrategia".

"Tenemos que ver que cambio es escenario también en la provincia en relación a dos meses atrás, con pequeñas poblaciones con más casos en proporción a sus habitantes y eso es una novedad. Eso demanda respuestas diferentes y es clave por lo tanto la articulación de una mesa de trabajo no solo para la covid, sino para afrontar las patologías no covid, debemos integrarnos y seguir trabajando juntos", destacó Caruana.

Cabe destacar que en la jornada de ayer se registraron 9 nuevos casos en la provincia, dos de ellos en Rosario.