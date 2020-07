Campodónico es el primer caso de covid-19 en la máxima categoría

El ex delantero Mariano Campódonico, de prolífica trayectoria en el fútbol argentino y actualmente ayudante de campo de Israel Damonte en el cuerpo técnico de Huracán, se convirtió este martes en el primer caso de coronavirus en la máxima categoría.



Según indicaron fuentes vinculadas al club de Parque Patricios, el ex delantero de 46 años oriundo de la ciudad bonaerense de Glew se contagió de covid-19 e inmediatamente fue internado en el Hospital Alemán, de donde este miércoles será dado de alta. También están contagiados su mujer y sus dos pequeños hijos, Mía y Felipe.



Por caso, la esposa de Campodónico tuvo fiebre el jueves pasado y el viernes fue internada, al igual que su hija Mía, mientras que Mariano y Felipe no tuvieron síntomas, pero terminaron aislados por prevención.



De esta manera, el ex atacante se convirtió en el décimo contagiado confirmado en el fútbol argentino, aunque en este caso de Primera División. Los anteriores correspondieron a futbolistas de equipos femeninos y de divisiones inferiores o del ascenso masculinos.



Campodónico jugó en 23 equipos a lo largo de su carrera, entre 1993 y 2016. Algunos de ellos fueron Banfield, Temperley, Arsenal, Aldosivi, All Boys y Cerro Porteño de Paraguay.