Quedó habilitado el camino que une a Los Toldos con Santa Victoria

Hoy se habilitó el camino de 76 kilómetros que unirá a Los Toldos con Santa Victoria a través de la ruta provincial 7, que permitirá, por primera vez desde 1938, que esa localidad pueda estar integrada vía terrestre al país sin necesidad de atravesar territorio boliviano.

Este hecho fue destacado por el presidente Alberto Fernández durante los actos oficiales de la Independencia, pars el que se conectó por teleconferencia con los 24 gobernadores argentinos.

Allí se refirió al mandatario salteño Gustavo Sáenz y a la obra de vialidad: “Los Toldos, allá en Salta, esa era un ciudad Argentina donde para poder llegar había que cruzar por territorio del querido pueblo hermano de Bolivia, pero desde ayer eso no hace falta porque quedó integrada con caminos a la Argentina. No hace falta salir del país. Que nos sirva esa prueba que Gustavo logró en Salta para darnos cuentas que aquí todos debemos crecer y desarrollarnos para que sepamos que la Argentina centralizada no ha dado buenos resultados", subrayó.

A consecuencia de la pandemia por la Covid-19 y el cierre de frontera, quedó en evidencia la vulnerabilidad de la localidad norteña, que obligó al gobierno a hacer un puente aéreo para poder llevar productos básicos, o conseguir permisos especiales del gobierno boliviano. Asimismo, debieron restringir en Los Toldos el horario de luz eléctrica debido a que no llegaban los camiones de combustible para abastecer la usina del lugar.

Si bien el camino abierto todavía es precario y solo se puede recorrer con vehículos 4 x 4, la obras seguirán para optimizarlo, al tiempo que se analizan nuevas trazas con menor dificultad, ya que la ruta 7 está marcada en medio de las montañas selváticas de la zona, lo que dificulta el tránsito y su mantenimiento.

El intendente local, Virgilio Mendoza, señaló estar emocionado por haber participado del acto del Presidente y calificó este 9 de julio como "un día histórico, porque desde 1938 que pasamos a pertenecer a territorio argentino tuvimos que transitar por territorio boliviano, por eso se abre una esperanza en el día de hoy para llegar a Orán, sin salir del país".

También expreso que “el camino tal vez no esté 100 por ciento terminado, faltan las obras de arte, alcantarillado, algunos puentes, pero tenemos que valorar que el gobierno puso a Los Toldos en agenda”.

En tanto, Sáenz expresó: “hoy venimos a cumplir una deuda histórica con Los Toldos, un pueblo aislado, que sufrió mucho”.

Además destacó: “en seis meses de gestión conseguimos un cajero automático que tanto necesitaban aquí y ahora esta conectividad”.

La obra

La apertura del camino estuvo a cargo de la Dirección de Vialidad de Salta, se extiende por 76 kilómetros sobre una geografía de montaña selvática, en la que se registran persistentes lluvias durante gran parte del año.

Para poder llevar adelante la obra debieron conseguir el consentimiento de las comunidades originarias de El Arazay, Lipeo y Baritú, lo que fue agradecido por el gobernador en el discurso de hoy.

De esta manera el camino permitirá conectar a Los Toldos con el resto del país, sin pasar por La Mamora en Bolivia, por cuyo país debían recorrer 100 kilómetros hasta reingresar por Aguas Blancas en el departamento Orán.

En primer momento se optimizó el camino entre el kilómetro 108, en rl paraje Cañaní, y el kilómetro 144, en Abra Ventolera. En tanto, se hicieron unos dos kilómetros de apertura de camino, más la construcción de seis badenes y el enripiado de todo el tramo.

Para ejecutar estas tareas, el organismo provincial dispuso el envío de una máquina retro pala desde Santa Victoria Oeste. Además, desde el lado de Los Toldos se incorporó una retroexcavadora. Ambos municipios aportaron cuadrillas de obreros y colaboran con la logística necesaria.

Ya conectadas ambas localidades para circular con camionetas 4x4, ahora las obras se concentrarán en consolidar esa ruta para lograr una transitabilidad comercial y por tratarse de un camino nuevo y por la zona geográfica es necesario un trabajo continuo para su mantenimiento.