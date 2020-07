El nuevo "banderazo" anticuarentena del 9 de julio, con los discursos de siempre

Personas mayores de edad, jóvenes libertarios y detractores del Gobierno volvieron a romper el aislamiento social preventivo y obligatorio, con el Día de la Independencia como excusa, para entre bocinazos y banderas argentinas repetir las consignas contra "la farsa de la cuarentena", "el comunismo" y "Venezuela", convocados desde las redes sociales. También hubo quienes cuestionaron las políticas implementadas por el presidente Alberto Fernández en relación con la pandemia y sobre un indeterminado peligro que estarían sufriendo "las libertades".

Las concentraciones se realizaron principalmente en el barrio porteño Belgrano, frente a la quinta presidencial de Olivos y en el Obelisco, donde los manifestantes echaron al móvil de C5N al grito de "van a empezar a tener miedo" . Pero además tuvieron su correlato en el interior del país, en ciudades como Rosario y Córdoba. Algunas ciudades del conurbano bonaerense también registraron protestas y bocinazos.



"La gente se confunde. El presidente lo único que hace es obedecer al partido comunista internacional que quiere tomar el mundo. Me baso en la manera en que se está manejando la pandemia: quieren que hagamos todos lo mismo, que seamos comunistas, nos quieren implementar ese sistema", explicaba un hombre de unos 40 años en la concentración convocada en el Obelisco.



A su lado, otro hombre de unos 60 años, que dijo "ser apolítico de todo la vida", pero recordó que él vivió los años 73 ,74 y 75, como justificación de un pensamiento que no quiso exponer, presentó su motivo para estar presente en la marcha: "Estamos acá porque queremos convencer a estos corruptos que gobiernan que no son los dueños de país. Si gobiernan como hasta ahora le pegarán una patada en el culo los mismo que los votaron".

"Si los políticos, sindicalistas, judiciales, periodistas y estatales no cobraran sueldo,¿sabés cuánto dura la cuarentena? Un día dura. Hay que investigar, hay que cuidarse, sí... ahora llegar a estos extremos irracionales no tiene sentido", completaba otro hombre cubierto con una bufanda con la bandera argentina.



Las apelaciones a "las libertades" y, en particular, a la "libertad de prensa" fueron otros de las consignas que los presentes bajaron de las redes sociales y el discurso opositor a la calle. "Acá lamentablemente hemos visto un Gobierno que intentó avanzar sobre las libertades: la libertad de expresión, el funcionamiento de la Justicia, la independencia de los poderes, la propiedad privada", daba letra el miércoles Mauricio Macri entrevistado por el libertario Álvaro Vargas Llosa .

"La cuarentena ya pasó a segundo plano porque han destruído todas las variables de la economía. Que no le echen la culpa a la pandemia porque viene Argentina en caída del PBI y después viene Venezuela", gritaba al micrófono de C5N un joven libertario con el pañuelo celeste antiderecho como barbijo. "Tengo a mi nuera que es venezolana y me dice: 'hagan algo porque nosotros, en Venezuela, no salimos a la calle y por eso está como está'", completaba una mujer que pedía poder trabajar y que "la gente se cuide sola".

"¡C5N, la puta que te parió!", empezó a escucharse de fondo de la entrevista. "Los kirchneristas son los que agreden a los medios, nosotros no tenemos nada que ver. Acá no hay gente violenta, a pesar de que los agredan", ensayó un oxímoron el joven liberario antiderechos.

Luego de eso, el móvil del canal de noticias fue expulsado del Obelisco entre golpes e insultos . "Desde el inicio nos insultaron hasta que al final se puso violenta la cosa y nos tuvimos que ir. La contradicción de una marcha que pide libertad, libertad de prensa y vivimos esto", lamentó el periodista de C5N, Lautaro Maislin, tras la agresión.

Las concentraciones anticuarentena también se replicaron en la esquina de Cabildo y Juramento, en el barrio de Belgrano, y frente a la quinta presidencial de Olivos, donde la presencia de adultos mayores era una regla entre los presentes. "Digan la verdad, queremos el respeto a la Constitución nacional, la libertad individual, la propiedad privada. No queremos que nos maneje una dictadura", pedía una señora protestando en la calle frente a la quinta donde el presidente está en aislamiento desde el 17 de junio.

Luego corrigió su discurso, reconoció que "no estamos en una dictadura", y eligió replicar las hipótesis de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, al sostener que "los que están en el Gobierno tienen un plan y buscan impunidad". Además, la señora se indignó con que "no podemos descubrir ahora la cantidad de villas miserias que tenemos" y aseguró que "si los hermanos pobres se están muriendo es porque ellos hicieron las villas. El peronismo ha gobernado la provincia de Buenos Aires muchos muchos años".

La señora hablaba sobre la avenida Maipú frente al ingreso principal de la quinta de Olivos. Desde allí, pocas horas antes, el presidente Alberto Fernández participó en videoconferencia del acto por el Día de la Independencia y envió un mensaje de unidad: "Vine acá para terminar con los odiadores seriales y para que todos nos unamos. No vengo a instalar un discurso único. Sé que hay diversidad, la celebro y propicio".

Las marchas en el interior

Como el 20 de junio, el epicentro de las manifestaciones volvió a estar en la ciudad de Avellaneda, Santa Fe, sede del grupo Vicentin. Esta vez con una particularidad: además de la marcha convocada por el intendente a favor de los empresarios, también recorrieron las calles los trabajadores de la cerealera, en defensa de sus fuentes de trabajo y de la expropiación.

En Córdoba, la concentración de algunos centenares de personas volvió ser frente al shopping Patio Olmos. A ellas habría que agregar otros cientos que pasaron con sus autos y no se bajaron para sumarse a los que manifestaban en la vereda.

También se concentraron algunos centenares de personas en Rosario, donde hubo también otra marcha a favor de la expropiación de Vicentin. Los que se concentraron en el Monumento a la Bandera respondían al perfil más opositor al Gobierno. Tanto, que extendían sus quejas sobre el propio intendente de Rosario.

En Mendoza, el propio diario Los Andes calculó en 400 las personas reunidas en la protesta. Otras ciudades importantes que en proporciones parecidas exhibieron marchas opositoras fueron Mar del Plata y Bahía Blanca.