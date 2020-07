El G6, la resistencia y el proyecto nacional

El presidente Alberto Fernández convocó a los empresarios reunidos en el G-6 para sumarlos a la construcción de una nueva normalidad económica, que deje atrás el capitalismo neoliberal hegemonizado por las finanzas globales. No es probable que quieran ser parte de esa tarea más allá del gesto de acompañarlo en el acto del Día de la Independencia. Fue una apuesta oficial fuerte dirigida al mundo empresario concentrado, que desde hace más de 40 años ha intensificado el combate contra el proyecto de desarrollo nacional que hoy aspira a desplegar el frente político que gobierna. Así comienza el artículo en el que Alfredo Zaiat hizo un rigurso análisis que fue elogiado por la mismísima vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "El mejor análisis que he leído en mucho tiempo. Sin subjetividades, sin anécdotas. En tiempos de pandemia, de lectura imprescindible para entender y no equivocarse".



Los y las [email protected] de Página/12 se sumaron a la conversación y estas fueron las contribuciones más respetadas:

Divide y reinarás

"Mientras estos pulpos aplican el "divide y reinarás", se juntan para meterle palos en la rueda al gobierno. Despidieron con el decreto de no despedir, aumentaron con la prohibición de aumentar. Desafían, instigan, complotan. Hay que empezar a privarlos de la sangre con la que se alimentan. Excelente nota que le pone palabras a nuestro pensamiento".

ivoSi

Administrador de amistades

"No creo que al Gobierno se le pasen por alto las diferencias entre los distintos sectores empresariales. Tampoco se nos tiene que pasar por alto a nosotros algunos aspectos simbólicos de la política. Llamar "amigo" al opositor con más probabilidades de candidatearse exitosamente en un futuro próximo ayuda a bajarle el precio entre sus propios votantes. Hacer un acto como el del 9 de Julio no lo muestra al Presidente como un ingenuo administrador de amistades. Más bien creo que lo ayuda a enfrentar la batalla por la DEUDA que se está dando con mucho esfuerzo y no sé si tenemos una verdadera dimensión de su importancia. Eso creo yo".

soulperez

Por una burguesía nacional

"La creación de una verdadera burguesía nacional sigue siendo, desde sus inicios, uno de los sueños húmedos de peronismo. Como bien indica Alfredo, no se la va a encontrar entre los miembros del transnacionalizado G-6 (por lo menos no entre sus primeras líneas que hoy marcan el paso del resto de sus miembros) sino entre el empresariado PYME, las cooperativas de trabajo y los movimientos sociales organizados. Espero que el auditorio que acompañó al presidente en el acto del 9 de Julio solo haya sido un gesto para la tribuna, especialmente dirigida a los acreedores inmersos en la renegociación de la deuda. Creo que el gobierno debe tener claro que con estos especímenes no se puede contar para llevar adelante un plan de desarrollo virtuoso de la economía nacional a la salida de la pandemia, y que a los interlocutores válidos hay que buscarlos en otro lado. Espero que así sea".

MarioRF1959

Pelea desigual

"Creo que desde lo comunicacional, más allá de errores o falencias que pueda tener el Gobierno, hay desde el inicio una desigualdad de fuerzas muy notoria, en favor de los grupos concentrados. Esto es porque, como he posteado otras veces, gracias a ese monopolio que han logrado erigir, y gracias también a su victoria al lograr derogar la Ley de Medios, estos tipos están en los hogares de casi todo el país, 24/7 todos los días del año. Desde ahí bombardean, instalan premisas falsas que a fuerza de repetir permanentemente quedan en el imaginario de muchos ("se robaron todo...", "se robaron un pbi...", "las bóvedas llenas de plata en el sur...") , y que luego repiten como loros unos cuantos cegados por un odio irracional alimentado desde estas mismas usinas. Todo se conjugaba, luego, con causas judiciales cuyas sentencias iban en línea con lo anteriormente establecido como "verdad" desde estos medios. Esto mismo explicó con claridad meridiana Cristina en su alegato en Comodoro Py en diciembre último, graficando perfectamente el entramado usufructuado por Cambiemos. En vista de esto, creo que mientras no se contrarreste con cierta eficacia ese poder descomunal de fuego de los medios de comunicación hegemónicos va a ser muy difícil la batalla comunicacional. Más allá de la implementación de políticas que apunten a mejorar la calidad de vida de los más necesitados y de la población en general, más allá de lo estrictamente territorial, hay que idear formas de comunicación inteligentes para que, a pesar de embates mediáticos como el de estos días, la gente pueda discernir entre un mensaje de odio y una realidad que se beneficia con políticas concretas".

LANIN

La lógica del desgaste

"Certero análisis, como siempre, particularmente esclarecedor de la evolución antinacional de la idiosincrasia de los grandes empresarios. Pienso que abrirles el juego y convocarlos a refundar las relaciones económicas pospandemia es una movida táctica que ambos (Gobierno y G6) aprovechan para sí. Las relaciones se tensarán cuando la emergencia sanitaria termine y la puja distributiva se reinstale. Por eso, la apuesta de Clarín y Techint es desgastar al Gobierno a como dé lugar: para que a la hora de la disputa de intereses descarnada, el Gobierno llegue sin el indispensable respaldo político y popular que se requerirá. Velan armas, por ahora, y el temple del Gobierno se pondrá a prueba cuando llegue esa hora. La lucidez del pueblo también".

Felipe

Estado productivo

"El artículo es muy interesante, el planteo correcto, pero la solución que da al problema es floja. Una alianza con los sectores populares es imprescindible pero ¿cuál va a ser el rol del Estado en esa alianza? El keynesianismo de la época cristinista sirvió para estar mejor en el corto plazo pero no fue suficiente para sentar un modelo de desarrollo capitalista viable. No alcanza con sentar las bases para que el capital privado gane dinero. En este país, cada vez que gana dinero no lo reinvierte, se lo lleva. Lo que realmente hace falta es un Estado que intervenga directamente en el proceso productivo, solo o en alianza con capitales privados en proyectos de distinto tipo (tecnológicos, productivos, etc). Pero es muy difícil desarrollar un país cuando todos los servicios públicos y la energía están privatizados, cuando los bancos no hacen lo que les dice el Banco Central, cuando no hay un Estado fuerte que imponga su proyecto, si es que lo tiene. Lamentablemente no es posible una salida que no implique enfrentar a esos sectores que bien caracterizás en tu artículo. Y si AF no lo hace, voy a concordar con un opinante que dijo que AF sirvió para sacarnos de encima a Macri, pero con eso no alcanza".

ricardof