El chileno Manuel Pellegrini vuelve a dirigir

El entrenador chileno Manuel Pellegrini, con pasado en San Lorenzo y River, fue presentado este lunes como nuevo DT de Real Betis, concretando su retorno al fútbol español, donde supo conducir a Villarreal, Real Madrid y Málaga entre 2004 y 2013.

Conciente de la rivalidad con Sevilla y el buen momento de su clásico regional, el chileno advirtió: "Estamos un par de pasos abajo. Sevilla está luchando por estar en Champions y el Betis tiene la temporada terminada, pero me preocupa lo que viene por delante. Y estoy seguro de que como institución nos vamos a acercar a lo que ha hecho el Sevilla en La Liga, y eso va a ser con el trabajo del día a día".

Pellegrini, quien no dirigió en lo que va de 2020 tras finalizar su paso por West Ham de Inglaterra el año pasado (previos pasos por Manchester City y el fútbol chino), firmó un contrato por tres temporadas con Betis.

"El Betis es muy popular, estoy convencido desde que acepté venir de que había una plantilla con exigencia alta para responder, hay nivel de jugadores que pueden responder a un nivel más alto que hasta ahora. Los resultados no han sido los adecuados (Betis marcha 13°, con 41 puntos; mientras que Sevilla es 4°, con 66 unidades), ha habido avance por lo visto, y tiene que ir de la mano de resultados deportivos, si no es muy difícil seguir creciendo", aseguró el ex DT de San Lorenzo y River Plate.

En Argentina, el chileno tuvo un destacado paso entre 2001 y 2003. Con San Lorenzo, se coronó localmente marcando un record de puntos para un torneo corto y además obtuvo la Copa Mercosur 2001, la primera coronación internacional de los de Boedo, con jugadores como Sebastián Saja, Horacio Ameli, Pablo Michelini, Walter Erviti, Leandro Romagnoli y Bernardo Romeo. Mientras que con River, fue campeón del Clausura 2003 con estelares rendimientos de Fernando Cavenaghi y Andrés D'Alessandro, y subcampeón de la Sudamericana de ese mismo año.



"Tenemos que empezar desde la pretemporada un trabajo nuevo pero con una base ya realizada. Puede haber cambios de nombres en el plantel. Vamos a hacer lo posible para tener un equipo equilibrado y que gane", concluyó Pellegrini, quien dirigirá al ex River Guido Rodríguez en el conjunto andaluz.