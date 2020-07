Vuelta al Mundo

HONDURAS

Asesinan a activista trans

Organizaciones lgtbi+ exigieron esta semana el esclarecimiento de los más de 300 crímenes de odio que permanecen en la impunidad y pidieron Justicia por el asesinato de la defensora de derechos humanos y activista trans Scarleth Cáceres, de la Colectiva de Mujeres Trans Muñeca de Arcoiris. La noche del viernes 10 de julio, Cáceres estaba junto a seis de sus compañeras que sobreviven como trabajadoras sexuales en Tegucigalpa, detalla un artículo de la Agencia Presentes. "Se encontraban en una avenida del barrio La Plazuela cuando, según contaron las personas que estaban ahí, un vehículo se acercó y disparó varias veces contra el grupo." Su muerte suma ya el quinto asesinato de personas trans en el país.

ESPAÑA

Bloquean acceso al aborto

El Ministerio de Sanidad ordenó bloquear la plataforma womenonweb.org, destinada a mujeres y personas gestantes donde el aborto está prohibido o se permite de manera limitada, argumentando que la distribución a través de Internet de medicamentos para abortar está prohibida en el país. “Es una vergüenza, lamentó Hazal Atay, que integra esa organización. “Justo en este momento en que las mujeres necesitan apoyo con la mayor urgencia, algunos países están dificultando el acceso al aborto, imponiendo medidas autoritarias y censurando páginas web.”

MEXICO

Nuevo registro de desaparecidas

El nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que no se actualizaba desde 2018, confirmó que 18.258 mujeres y niñas permanecen desaparecidas y no localizadas, la mayoría de entre 15 y 19 años, concentradas en el Estado mexicano, Tamaulipas y Veracruz. Representan el 24 % del total de personas desaparecidas y no localizadas en el país desde los años 60´ hasta el 13 de julio de 2020.