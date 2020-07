Disney anunció "Star Wars: The Bad Batch"

Star Wars: The Bad Batch será el título de la nueva serie animada con la que LucasFilm ampliará el universo narrativo de Star Wars. La producción podrá verse a partir de 2021 a través del servicio de streaming Disney+. El nombre de la serie coincide con el título del primer capítulo de la temporada final de The Clone Wars, spin-off animado de la exitosa saga que desembarcará en Latinoamérica recién a fines de este año, cuya historia gira en torno a los clones de élite del Mal Lote (Bad Batch, en inglés).

En esta ocasión, la trama se sitúa en la era posterior a la Guerra de los Clones y, según el comunicado, los personajes estarán inmersos en una galaxia inestable. Los productores ejecutivos de The Bad Batch son Dave Filoni –también responsable de la taquillera The Mandalorian, señalada como uno de los mejores spinoffs de la saga, y de la propia The Clone Wars–, Athena Portillo, Brad Rau y Jennifer Corbett.