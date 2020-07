El arquero Javier García ya no jugará en Racing Club

El titular de Racing Club, Víctor Blanco, confirmó este martes que el arquero Javier García dejó de pertenecer a la entidad de Avellaneda luego de que descartara el ofrecimiento para renovar su contrato.

"Javier García no contestó a nuestra propuesta. Eso significa que no la aceptó. Fue la máxima que podíamos hacer por la crisis que viven los equipos argentinos. Hoy no es jugador de Racing", declaró a DirecTV Sports el presidente de la Academia sobre el suplente de Gabriel Arias en el equipo conducido por Sebastián Beccacece.

García también estaba en la órbita de Boca ante la salida de Marcos Díaz y habida cuenta de la buena llegada con el Consejo de Fútbol que maneja el vicepresidente segundo del club, Juan Román Riquelme.

El arquero de 33 años jugó 14 partidos en Racing y recibió 10 goles en los casi tres años que estuvo en el club de Avellaneda, donde obtuvo la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019.

Racing ya avisó que no saldrá a buscar un reemplazante de García, dado que confiará en Gastón Gómez, de 24 años, quien se formó en el club y que ya jugó nueve partidos para la Academia.