De Studio Ghibli al festival solidario AmigoS+Música

#CualquieraPuedeGooglear Clic festivalero: el festi online y solidario AmigoS+Música celebrará el Día del Amigo el 20/7 desde las 21.30, con participaciones de 1915, Eruca Sativa, Lucas & the Woods, Juan Rosasco, Los Tabaleros y Naomi Preizler, entre otros; para reundir fondos para entidades solidarias como Los Pekkes, El Lucero y Estufas Esenciales. Clic marketinero: las pibas de Miau Trío soltaron su Real Book Miau Trío, combo que desafía los formatos digitales e incluye acordes y partituras de canciones, ilustraciones de Rocío Katz para colorear y reedición de su CD Miau.

#EsViral El encuentro online, multidisciplinario y gratuito Flashparty cruzará obras de artistas visuales, músicos, programadores y proyectos de hardware, pixel art y hacktivistmo, con obras personales y colectivas (17 y 18/7, gratis). Además, sale charla online sobre cultura pop japonesa y el mítico estudio de animación Studio Ghibli, a cargo de Laura Montero Plata y organizada por la Embajada de Japón (19/7, a las 18, con inscripción previa).

#Pantallazos Salen películas argentinas online en la plataforma del Colectivo de Cineastas, con ficciones sobre crisis adolescentes (Camping, de Luciana Bilotti), futboleros palestinos (¡Yallah! ¡Yallah!, de Cristian Pirovano), fábulas de feria (La Salada, de Juan Martín Hsu) o mudanzas iniciáticas (Cetáceos, de Florencia Percia), además de documentales como Pibe chorro, de Andrea Testa, o ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, de Alejandro Rath. Y ya que estás con docus, si te va hurgar en las vidas de los dueños del mundo, sale Amazon Empire: The Rise and Reign of Jeff Bezos (16/7 a las 21, OnDirecTV).

#DeCatálogo El músico experimental Jorge Chikiar soltó su disco Relatos sintéticos, una compilación que combina electrónica con cuartetos de cuerdas y los icónicos pianos eléctricos Fender Rhodes. También hay nuevos discos del neuquino Gastón Delucca, bajo su alias El Peligro de los Vientos (Perdido en el tiempo), del colectivo audiovisual platense LMDG (_lmdg) y de La Fuerza Robada (Incendio privado).