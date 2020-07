Macri, "pionero" del matrimonio igualitario según el PRO

El PRO se sumó hoy al recuerdo de los diez años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Lo hizo colocando a Mauricio Macri como responsable de una "decisión pionera" por no haber apelado el fallo que en 2009 permitía el enlace de personas del mismo sexo, cosa que no fue así. Las respuestas al tuit que coloca al ex presidente como adalid de los derechos de los gays no se hicieron esperar.



En noviembre de 2009, una jueza porteña en lo Contencioso Administrativo, Gabriela Seijas, avaló el matrimonio de Axel Freyre y José María Di Bello, al declarar la inconstitucionalidad de dos artículos del Código Civil. La boda se iba a celebrar el 1º de diciembre, pero el día anterior, la jueza nacional Marta Gómez Alsina suspendió el casamiento con otro fallo. El enlace se hizo en Tierra del Fuego.

El entonces procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli, se presentó ante la Corte Suprema para que se pronunciara, con lo que, en rigor, sí hubo una apelación del Gobierno porteño encabezado por Macri ante el máximo tribunal. La Corte rechazó el recurso al no considerarlo válido, al tiempo que se abría camino la ley en el Congreso Nacional, donde el PRO votó en contra.

Sin embargo, una década más tarde, el macrismo trata de reescribir la historia. El propio Freyre salió a contestar y, detrás de él se sumaron más críticas a la impostura del PRO.