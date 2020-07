Ñuls contrató a jugador que dejó libre Gimnasia

Ante la posibilidad cierta de que Santiago Gentiletti y Cristian Lema no jueguen en Newell’s la próxima temporada, el club del parque Independencia encontró reemplazo entre los más de cien jugadores que se quedaron sin club el pasado 30 de junio. La Lepra contrató a Manuel Guanini, ex zaguero central de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El defensor llegó con el pase en su poder, ofrecido por su representante, quien a su vez por estas horas negocia la venta del ex rojinegro Jalil Elías a Italia. Gentiletti y Lema siguen las órdenes de entrenamiento en casa del cuerpo técnico de Frank Kudelka pero ambos tienen posibilidades de salir del club, el primero porque así lo pidió, el segundo porque su pase es de Benfica de Portugal.

Frente al riesgo de perder a sus zagueros centrales titular, Newell’s contrató a préstamo por un año y medio a Guanini, el ex jugador de Gimnasia. De 24 años, con un gol en Primera y 70 partidos en la máxima categoría, el zaguero central llega al parque Independencia con el pase en su poder, al no arribar a un acuerdo para su renovación en Gimnasia y Esgrima, donde debutó en 2015. En diciembre de 2021 Newell’s tendrá una opción de compra de la mitad de su pase en 900 mil dólares, según informó la dirigencia leprosa. El jugador vendrá a la ciudad a firmar contrato una vez se que levanten las restricciones sanitarias en Buenos Aires por la pandemia de coronavirus.

La contratación de Guanini se produce en momentos donde el club no puede destrabar la negociación con Gentiletti para asegurar su permamencia. El ex San Lorenzo tiene ofertas superadoras al contrato que tiene vigente por una temporada más con los leprosos y exige renegociar su vínculo para seguir jugando en el Coloso. La dirigencia le hizo una propuesta que mejora su contrato vigente, pero aún no fue aceptada, más allá de que mostró cierta conformidad. Se espera que Gentiletti acepte las condiciones nuevas que le propuso Newell's la semana pasada.

La situación de Lema no se define y habrá que esperar, al menos, hasta agosto. Porque Benfica, dueño de su pase, aún no terminó la presente temporada en Portugal y los lusitanos no están por el momento con la atención puesta en el armado del próximo equipo. Newell’s podrá renovar al préstamo del defensor solo si no llega una oferta por la compra de su pase.

Es por eso que Guanini viene al club con expectativas de pelear por un lugar entre los titulares. La pasada temporada Diego Maradona, técnico de Gimnasia, relegó al defensor ante la llegada de Paolo Goltz. El jugador, además, no mantenía negociaciones para renovar contrato, situación que lo relegó aún más de la titularidad. El defensor que llega desde La Plata tiene el mismo representante que Elías, el volante que se formó en el parque Independencia, juega en Godoy Cruz y está próximo a ser vendido a Italia por los mendocinos. Los leprosos recibirán el 30 por ciento de la operación, la cual se realizará por encima del millón y medio de euros.